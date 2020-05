Primer día de la gran reapertura en Italia: termómetro a la entrada del restaurante y libertad de movimiento

Italia ha entrado este lunes en su fase dos, la gran reapertura del país tras 69 días de confinamiento y paralización económica. Casi todos los comercios, peluquerías, bares y restaurantes pueden abrir en prácticamente todo el territorio nacional. Además, "las medidas restrictivas para la circulación dentro del territorio regional dejan de tener efecto", afirma el Ministerio de Sanidad.

Italia fue el primer Estado europeo en decretar el confinamiento y por primera vez los ciudadanos podrán moverse libremente por toda su región sin necesidad de un documento que lo autorice. El movimiento entre regiones, sin embargo, continúa restringido hasta el mes de junio. En función de la situación y evolución en cada zona, los gobiernos regionales pueden adaptar el decreto del Ejecutivo con medidas expansivas o restrictivas.

La medida a nivel nacional establece que "las personas con una infección respiratoria caracterizada por fiebre (superior a 37,5) tienen prohibido desplazarse de su hogar o residencia y deben ponerse en contacto con su médico". En Lombardía, la región más azotada del país –acumula prácticamente el 50% de los casi 32.000 muertos–, los bares y restaurantes que han abierto están obligados a tomar la temperatura a los clientes antes de entrar y si esta es superior a 37,5 grados, no se permitirá el acceso. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que las personas sin síntomas pueden transmitir el virus, aunque "aún no se sabe con qué frecuencia ocurre".

En un principio, la apertura al público de bares, restaurantes y establecimientos de cuidado personal como peluquerías estaba prevista para el 1 de junio, pero el Gobierno ha decidido anticiparlo dos semanas. Sin embargo, muchos de ellos no han abierto este lunes por la falta de tiempo para poner en práctica las medidas estipuladas en el decreto y por las dudas en la regulación.

Fernando Romano es dueño de uno de ellos. Su restaurante en Roma, Meid in Nepols, tiene 11 empleados y capacidad para 100 comensales. "No he abierto por dos razones. En primer lugar, porque a día de hoy no ha llegado ninguna ayuda real por parte del Gobierno al sector de la restauración y durante meses hemos acumulado deudas. En segundo lugar, las nuevas normas se han terminado de publicar este mismo lunes a las 6.40 de la mañana y eso ha hecho imposible que la gente pueda estar lista", señala a eldiario.es. "Por mucho que digas que el 18 se puede abrir, si las las normas se publican ese mismo día por la mañana, es imposible".

Romano cree que tendrá que mantener únicamente un 30% de la capacidad de comensales que tiene actualmente para poder abrir y no sabe si con ello podrá cubrir gastos. Por parte de los consumidores, no existe límite en el número de comensales que pueden ir juntos a un restaurante siempre y cuando respeten la distancia mínima de un metro. La mascarilla es obligatoria siempre que el cliente se mueva por el establecimiento.

Por otro lado se acaba la famosa tradición del aperitivo italiano en la que se ofrece un pequeño bufé libre antes de cenar junto a una bebida. Queda prohibido ofrecer comida a varios clientes de un mismo recipiente.

"Aumentarán los casos"

El alcalde de Bérgamo, una de las ciudades más castigadas en Lombardía, la región más castigada de Italia, ha estrenado la gran reapertura del país acudiendo, como no, a la peluquería. No daban las nueve de la mañana y Giorgio Gori ya estaba totalmente acicalado tras los 69 días que ha durado la paralización de la economía. Unos minutos antes abría al público el cementerio de la ciudad. En su capilla, donde hace unos días se amontonaban los ataúdes por la falta de espacio, empezaba a las 8.15 la primera misa desde el confinamiento. A escasos kilómetros, en el aeropuerto de la ciudad, acababa de aterrizar el primer avión de pasajeros.

El alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, tras su paso por la peluquería.

"Seguro que aumentarán los contagios en estos días porque cuanto más contacto físico haya, más aumentarán, pero debemos tratar de mantenerlas bajo control, evitar que se propaguen de manera descontrolada, evitando la aparición de nuevos brotes. Esto es lo que tendremos que ver con gran atención", ha afirmado el presidente de Lombardía, Attilio Fontana, en una entrevista con Mattino 5.

En Milán, la ciudad con más casos de COVID-19 del país, la catedral ha celebrado a las 8 de la mañana la primera misa desde el cierre, aunque con un aforo limitado a 60 personas. En el Vaticano, por su parte, la Basílica de San Pedro también ha abierto sus puertas al público y tomará la temperatura a los feligreses, especialmente en misas y celebraciones. La plaza permanece cerrada y se han habilitado unos pasillos a su alrededor para acceder a la entrada de la basílica. El Papa también ha celebrado este lunes su primera misa junto a la tumba de Juan Pablo II para celebrar el aniversario de su nacimiento.

Un trabajador comprueba la temperatura a una mujer antes de entrar en la Basílica de San Pedro, Vaticano. Massimigliano Migliorato / Polaris / Contacto

En las tiendas de ropa, los clientes podrán utilizar los probadores y los comercios tendrán que ofrecer guantes y mascarillas. No es necesario desinfectar la prenda en caso de que el cliente no la compre. También se podrán abrir las tiendas y restaurantes de centros comerciales. Cines, teatros, salas de conciertos y gimnasios tendrán que esperar al 15 de junio (con aforo limitado). Para las reuniones en casa con amigos no hay límite de personas siempre y cuando se pueda mantener la distancia mínima.