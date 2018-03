Suben a 64 las víctimas mortales por incendio en centro comercial de Siberia

El número de víctimas mortales causadas por el incendio registrado este domingo en un centro comercial de la ciudad rusa de Kémerovo, Siberia, asciende a 64 personas, según ha informado este lunes el ministro para Situaciones de Emergencia de Rusia, Vladímir Puchkov.

"Continuamos las operaciones de búsqueda. Hay desaparecidos", ha declarado a la prensa Puchkov, quien ha confirmado que hasta el momento son 64 los muertos en el siniestro.

A total of 64 people, many of them children, killed in fire that ravaged busy shopping mall in an industrial city in Siberia, officials say #Kemerovo pic.twitter.com/3BJcS4iC9X