Theresa May cancela la votación del Brexit en el Parlamento para evitar una derrota estrepitosa

La primera ministra británica, Theresa May, ha suspendido la votación definitiva en el Parlamento sobre el acuerdo del Brexit alcanzado entre el Gobierno británico y Bruselas ante la inminente derrota que iba a sufrir la primera ministra, según han informado varios medios citando fuentes gubernamentales.

La primera ministra necesita 320 votos para sacar adelante el acuerdo, pero solo cuenta con 315 diputados conservadores. El norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), cuyos 10 diputados la han apoyado hasta ahora, es uno de los principales críticos del texto. Además, decenas de tories euroescépticos amenazan con rebelarse y votar en contra.

El ejecutivo ha tomado la decisión tras la reunión de emergencia convocada por May este lunes. En el encuentro, la primera ministra ha informado a los miembros de Gobierno de las conclusiones alcanzadas tras las conversaciones mantenidas con líderes europeos durante el fin de semana.

Poco antes de la decisión, la portavoz de la primera ministra había restado importancia a la posibilidad de una renegociación del acuerdo, pero había insinuado que podría haber cambios en la declaración política. También había confirmado que la votación en los comunes seguía adelante.

"Es el único acuerdo. Es el mejor acuerdo. No vamos a renegociar y trabajamos con la idea de que Reino Unido se va de la UE el 29 de marzo", ha afirmado este lunes la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva.

La primera ministra realizará una declaración en el Parlamento a las 15.30 hora local bajo el título "Salir de la Unión Europea".

"El Gobierno ha decidido que el acuerdo del Brexit de Theresa May es tan desastroso que ha tomado la desesperada medida de retrasar su propia votación en el último momento", ha reaccionado el líder laborista Jeremy Corbyn. "Hemos sabido durante dos semanas que el terrible acuerdo de May iba a ser rechazado en el Parlamento porque es dañino para Reino Unido. Ha decidido salir adelante cuando debería haber vuelto a Bruselas para renegociar o convocar elecciones", ha añadido.

"No tenemos un un gobierno funcional. Mientras Theresa May continúa haciendo chapuzas en el Brexit, nuestros servicios públicos están en un punto de ruptura y nuestras comunidades sufren una grave falta de inversión", ha denunciado Corbyn.

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, también ha criticado la medida, calificándola de "cobardía patética". "Una vez más, los intereses del Partido Conservador tienen mayor prioridad para ella que cualquier otra cosa. Esto no puede continuar".

So it is confirmed - pathetic cowardice it is from PM. Yet again the interests of the Tory party are a higher priority for her than anything else. This can’t go on. https://t.co/P6dzhZEH7d

Sturgeon también ha animado a Jeremy Corbyn a presentar una moción de censura y ha asegurado que su partido, el Partido Nacional Escocés, la apoyaría.

So @jeremycorbyn - if Labour, as official opposition, lodges motion of no confidence in this incompetent government tomorrow, @theSNP will support & we can then work together to give people the chance to stop Brexit in another vote. This shambles can’t go on - so how about it?