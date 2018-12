Bruselas advierte a May: "No vamos a renegociar el Brexit, es el único acuerdo posible"

No, no, no y no. Hasta cuatro veces ha respondido la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva, acerca de las posibilidades que se abren tras la sentencia de la justicia que permitiría revocar unilateralmente el Brexit y sobre la hipótesis de que Theresa May, que ha cancelado la votación de este martes ante la falta de apoyos a su acuerdo del Brexit en el Parlamento de Westminster.

Y ha todas ha respondido con la misma jaculatoria: "Es el único acuerdo. Es el mejor acuerdo. No vamos a renegociar, y trabajamos con la idea de que Reino Unido se va de la UE el 29 de marzo".

Como ha dicho el presidente Juncker, ha continuado Andreeva, "tenemos un acuerdo, es el mejor y el único posible. No vamos a renegociar". Andreeva ha explicado que este domingo hablaron May y Juncker, pero no ha dado más detalles de la conversación

"Nosotros asumimos que Reino Unido deja la UE el 29 de marzo, y no vamos a especular sobre otras posibilidades", ha afirmado la portavoz de la Comisión. "En cuanto a la sentencia del tribunal de Luxemburgo, las consecuencias dependen de Londres, no de nosotros, y no vamos a comentar. Nosotros trabajamos con la idea de que abandonan la UE el 29 de marzo".

Votación suspendida

Theresa May ha suspendido la votación definitiva en el Parlamento sobre el acuerdo del Brexit alcanzado entre el Gobierno británico y Bruselas ante la inminente derrota que iba a sufrir la primera ministra, según han informado varios medios citando fuentes gubernamentales.

La primera ministra necesita 320 votos para sacar adelante el acuerdo, pero solo cuenta con 315 diputados conservadores. El norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), cuyos 10 diputados la han apoyado hasta ahora, es uno de los principales críticos del texto. Además, decenas de tories euroescépticos amenazan con rebelarse y votar en contra.

El Ejecutivo ha tomado la decisión tras la reunión de emergencia convocada por May este lunes. En el encuentro, la primera ministra ha informado a los miembros de Gobierno de las conclusiones alcanzadas tras las conversaciones mantenidas con líderes europeos durante el fin de semana.