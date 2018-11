Theresa May escribe una "carta a la nación" en la que afirma que el acuerdo del Brexit comprende "toda la nación, incluido Gibraltar"

Para parte de la prensa británica, el acuerdo supone una claudicación. Y el arreglo de última hora conseguido por España en relación con Gibraltar es la puntilla. Al otro lado del Canal de la Mancha, hay quien opina lo mismo, pero en sentido contrario: quien ha claudicado ha sido Moncloa. Y, en realidad, todos pueden tener razón. O ninguno.

Mientras el Gobierno español se aferra a las declaraciones complementarias al acuerdo para sostener que ha conseguido un "triple blindaje" al papel singular de España en las negociaciones sobre Gibraltar, la primera ministra británica, Theresa May, sostiene que el acuerdo de retirada comprende todo el Reino Unido, en tanto que no aparece una sola mención a Gibraltar.

En la carta, May promete "un nuevo capítulo en nuestra vida nacional" después del Brexit en un llamamiento público para apoyar el acuerdo alcanzado. Habrá un momento de "renovación y reconciliación" una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea, afirma la primera ministra.

Es su "carta a la nación", May dice afirma que el acuerdo del Brexit permitirá al gobierno centrarse en la economía británica, la sanidad y afrontar las "desigualdades" en la sociedad británica.

El texto de May es un nuevo elemento de su campaña interna para superar el examen del Parlamento británico, que no se le presenta ni mucho menos favorable al acuerdo que este domingo se va a sellar en Bruselas.

Previamente, a su llegada a la capital europea para reunirse con los presidentes de la Comisión y el Consejo, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, May afirmó ante la prensa: "La posición sobre la soberanía de Gibraltar no ha cambiado y no cambiará, el Gobierno siempre negociará en nombre de toda la familia de Reino Unido, incluido Gibraltar".

