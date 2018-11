La Unión Europea aprueba el Brexit

La Unión Europea ha aprobado el Brexit. Los 27 jefes de Gobierno de los Estados miembros de la UE han dado el visto bueno al acuerdo de retirada de Reino Unido y a la declaración política sobre la relación futura entre Londres y la UE. El acuerdo debe pasar por la tramitación parlamentaria en Londres y en la Eurocámara antes de la salida efectiva de Reino Unido, el 29 de marzo de 2019.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.