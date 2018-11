Trump tienta a Nancy Pelosi con votos republicanos para presidir el Congreso de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que podría ayudar a la líder de los demócratas en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, a conseguir los votos que necesita para presidir dicha cámara a partir del próximo 3 de enero, fecha en la que se inaugura el nuevo Congreso.

"Puedo conseguir para Nancy Pelosi todos los votos que ella quiera para que se convierta en presidenta de la Cámara (de Representantes). Se merece esta victoria, se la ha ganado - pero hay algunos en su partido que están intentando apartarla. Ella ganará", dijo Trump en Twitter.

I can get Nancy Pelosi as many votes as she wants in order for her to be Speaker of the House. She deserves this victory, she has earned it - but there are those in her party who are trying to take it away. She will win! @TomReedCongress