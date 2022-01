Arabia Saudí eliminó la obligación de estar inmunizado para los jugadores de la Supercopa de España

Arabia Saudí no aplicó su requisito de que los visitantes que entren al país cuenten con la pauta completa de vacunación contra la COVID-19 para que los jugadores españoles pudiesen competir en la Supercopa de España. “El deporte genera excepciones”, ha defendido el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en una entrevista este viernes.

Según ha informado Reuters y ha confirmado Rubiales en la Ser, el gobierno saudita aceptó que no todos los deportistas españoles tuvieran la pauta completa de vacunación contra el coronavirus, aunque por el momento se desconoce la identidad de los futbolistas que no han recibido las dos dosis. "El Gobierno saudí nos dijo que se iban a generar excepciones. Y se nos critica. Si no se dieran, nos hubiesen criticado la falta de 8 o 10 jugadores", ha asegurado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

El presidente de la RFEF ha admitido que jugaron varios futbolistas sin vacunar y cree que si se hubiera mantenido la restricción para entrar a Arabia Saudí de estar inmunizado contra la COVID de cara a la Supercopa "se hubiera dicho que es un régimen del S. XII". "En la vida da igual lo que hagas, todo se va a criticar. Estamos felices de que Arabia Saudí haya entendido nuestras excepciones", ha sentenciado Rubiales.

La vacunación completa es obligatoria para entrar en el país saudita, según la propia página web del gobierno. Sin embargo, los jugadores y el personal del Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid, pudieron ingresar al territorio, a pesar de no cumplir con la restricción.

El contraste con el caso del defensa del Atlético de Madrid

En cambio, el defensa del Atlético de Madrid, Renan Lodi, no podrá participar en los próximos dos partidos de clasificación para la Copa del Mundo por no tener la pauta completa de vacunación contra la COVID-19.

Lodi se encuentra actualmente en Arabia Saudí, donde el Atlético de Madrid jugará contra el Athletic de Bilbao en la segunda semifinal de la renovada Supercopa.

Una fuente cercana al jugador brasileño ha asegurado a Reuters que recibió la primera dosis de la vacuna y está programado que reciba la segunda el 31 de enero. La fuente dijo que Lodi no había sido vacunado anteriormente porque había contraído la COVID-19.

El jugador del Atlético reside en Madrid, donde el periodo de espera para vacunarse contra el virus tras contraer la COVID-19 era de seis meses hasta agosto de 2021.

Polémica con Djokovic en el Open de Australia

El caso de los jugadores de la Supercopa con la vacunación anti COVID no es el único en el mundo del deporte. Aún no se puede dar por zanjado el revuelo de esta última semana con el tenista Noval Djokovic y el Gobierno australiano, después de que el segundo haya estado estudiando la deportación del jugador serbio por mentir en su entrada al país sobre sus viajes previos.

Djokovic no se ha vacunado contra la COVID-19, requisito necesario para entrar en Australia, pero alegó tener una exención médica a inmunizarse por haberse contagiado supuestamente de la COVID-19 en diciembre. Sin embargo, los agentes de aduanas le denegaron el visado y fue retenido en un hotel mientras sus abogados presentaron un recurso.

El tenista, que se encuentra a la espera poder defender su título en el Abierto de Australia a partir del día 17, ha culpado a su agente asegurando que cometió un "error humano" al rellenar el casillero sobre los viajes. Aunque también ha admitido que asistió a una entrevista y a actos sin mascarilla cuando según su certificado ya habría dado positivo por coronavirus.