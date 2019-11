Los bolivianos de Madrid protestan en la calle contra Evo Morales y el resultado de las elecciones: "Vamos a morir defendiendo a nuestro país"

"Vamos a morir defendiendo a nuestro país, no nos vamos a dejar". Carolina lleva 17 años viviendo en Madrid y es una de las cientos de personas que este viernes por la tarde han alzado su voz en la capital en contra del resultado de las elecciones celebradas este 20 de octubre en Bolivia, en las que Evo Morales fue reelegido con el 47% de los votos.

"Hay un fraude electoral claro y no lo quieren reconocer", clama Silvana, otra de las asistentes. "En febrero de 2016, en un referéndum, le dijimos que no podría optar a la reelección. Lejos de cumplirlo, ha hecho de las suyas y se ha resistido a marcharse", subraya.

Gritos de "Evo asesino" animan la marcha: "Es un asesino de la democracia. Es anticonstitucional que se haya postulado nuevamente. Esto va más allá", expresa Elmi.

Equipados con banderas de Bolivia, tanto en sus manos, como cubriendo sus cuerpos, o pintadas en sus mejillas, y con gritos de "No tenemos miedo, 'carajo'", "Bolivia unida jamás será vencida" o "No, no, no, no me da la gana de vivir en una dictadura como la venezolana", los manifestantes han pedido la salida del Gobierno del poder.

"Estoy aquí para apoyar a mi país, ya que no estoy allí presente". Silvana ha venido a mandarle fuerza a sus paisanos: "Falta poco para que podamos tener democracia y libertad", confía.

"Más del 60% de los bolivianos alrededor de todo el mundo está haciendo lo mismo. Es justo y necesario manifestarse en contra de este Gobierno corrupto y vilmente cobarde, que ha manipulado el resultado electoral", dice Tito, mientras une su voz a la del resto de asistentes.

Desde el día de las elecciones, han sido varias las voces que han expresado desconfianza respecto a los resultados. Entre ellas, la de la UE, que ha asegurado que "la mejor opción sería convocar una segunda vuelta para restablecerla".

Este jueves ha comenzado la auditoria de la Organización de Estados Americanos para confirmar si ha habido o no fraude en las elecciones. De confirmarse la manipulación de los resultados, el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que se sometería a esa segunda vuelta. Algo que no quieren los manifestantes: "Lo que pedimos es que se vaya. No queremos vivir en dictadura, el pueblo dice no", insiste Tito.

Junto a las banderas de Bolivia, pancartas en las que se puede leer mensajes como "Bolivia de pie, nunca de rodillas", "No al dictador", "Mi voto se respeta, 'carajo'" o "Se ve que matar no es pecado, cuando el asesino es el Estado".

Durante las marchas que se han producido estos días en Bolivia, ya hay dos muertos: "El Gobierno está mandando a gente armada para que vengan a hacernos daño", denuncia Carolina, que insiste en que ellos se manifiestan de manera pacífica, "sin armas y sin herir a nadie".

"Salimos a la calle para que se enteren de qué es lo que pedimos y de que no queremos a este hombre más. Nosotros como bolivianos sabemos cómo está la situación allí. Si fuera como se dice, no estaríamos repartidos por todo el mundo", asegura.

Y entre los asistentes, también jóvenes, como Irene y Carolina, dos estudiantes de 21 años que llevan cerca de dos en Madrid: "Estamos aquí porque somos la generación de ahora. La historia de Bolivia nos lo agradecerá si logramos el cambio".

"Reclamamos la democracia en Bolivia. Estamos pidiendo que se respeten los votos, que se anule por completo el fraude electoral y se meta en la cárcel a los responsables", subrayan. "Evo Morales se va, o se va", zanjan.

Durante la marcha, también han destacado el "carácter dictatorial del Gobierno de Morales". "Estamos aquí para defender los derechos del pueblo boliviano, que se están viendo amenazados", cuenta Fernando.

A sus críticas se unen las de Carolina, que denuncia que en Bolivia "solo hay presidente para la gente que paga" y que, además, "machaca y manda encarcelar a los que saben pensar y no son borregos". "Estamos viviendo en dictadura y no queremos más", insiste.

Durante toda la marcha, que ha recorrido las principales calles del centro de Madrid, los manifestantes han insistido en que no van a parar: "No va a haber vuelta atrás. El Gobierno ha cometido muchos asesinatos que no salen en las noticias. Vamos a estar de pie con todas las consecuencias", asegura Carolina.

La manifestación ha terminado en la Plaza de Isabel II de Madrid.