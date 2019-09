Los demócratas se preparan para activar un proceso de impeachment contra Donald Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, planea activar un proceso de impeachment o juicio político contra el presidente Donald Trump, según informan los principales medios estadounidenses. Está previsto que en las próximas horas Pelosi anuncie la decisión de los demócratas después de que un whistleblower haya denunciado que Trump condicionó en una llamada al nuevo presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, la reactivación de un paquete de ayudas por valor de casi 400 millones de dólares al país a cambio de que iniciase una investigación por corrupción contra el hijo del exvicepresidente y uno de los candidatos a las primarias demócratas Joe Biden

Trump ha negado estas acusaciones y ha ordenado que se divulgara una "transcripción completa" y "desclasificada" de su llamada con Zelenski. "Estoy actualmente en Naciones Unidas representando a nuestro país, pero he autorizado la divulgación de la transcripción completa, totalmente desclasificada y sin ediciones de mi conversación con el presidente Zelenski de Ucrania", ha tuiteado Trump este martes.

....You will see it was a very friendly and totally appropriate call. No pressure and, unlike Joe Biden and his son, NO quid pro quo! This is nothing more than a continuation of the Greatest and most Destructive Witch Hunt of all time!