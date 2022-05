El número de fallecidos en la explosión del hotel Saratoga de La Habana alcanza los 40, según ha informado la Presidencia de Cuba en Twitter. Se trata de 36 adultos y 4 niños, mientras que 13 adultos y cinco menores permanecen hospitalizados y otras 36 personas ya recibieron el alta médica.

La cifra se ha elevado en nueve personas en las últimas 24 horas, después de que los rescatistas lograran acceder al doble sótano del edificio donde se sospechaba que habían quedado atrapados parte de los trabajadores, tal como ha indicado EFE.

En la lista de fallecidos figura una mujer de nacionalidad española de 29 años, los demás son todos cubanos con edades comprendidas entre los 10 y los 77 años.

El Ministerio cubano de Salud Pública (Minsap) ha señalado que el número de lesionados ascendió a 94 personas, de las cuales 18 se encuentran aún ingresadas en seis hospitales habaneros, entre ellos, seis en estado crítico y siete graves.

Las autoridades locales han remarcado que, según estimaciones previas, podrían quedar aún algunos cuerpos atrapados entre los escombros, pero no se ha determinado el número.

Han reiterado, además, que no se detendrá la búsqueda hasta confirmar que no permanece ninguna persona bajo los escombros. “No terminaremos de trabajar hasta que no aparezca el último trabajador que esa familia espera en casa”, ha declarado el intendente del municipio La Habana Vieja, Alexis Acosta.