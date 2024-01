Soldados israelíes irrumpen vestidos de sanitarios en el hospital de Yenín y matan a tres palestinos

The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates condemns the heinous #crime committed by the occupying forces in Ibn Sina #Hospital in Jenin city and considers it a crime against humanity.



تدين وزارة الخارجية والمغتربين الجريمة المركبة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى ابن… pic.twitter.com/KJBFXyYJFD