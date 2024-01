Israel y EEUU arrastran a otros países en su pulso contra la protección del derecho internacional en Gaza

El pasado viernes, el mismo día en el que la Corte Internacional de Justicia -máximo tribunal de la ONU- establecía que es verosímil investigar por genocidio a Israel, se hacía pública una denuncia israelí que acusa a doce trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) de haber participado en los atentados de Hamás del 7 de octubre. El comisionado general de dicha agencia emitió ese mismo viernes un comunicado indicando que los doce acusados habían sido ya despedidos -en la agencia trabajan en total 30.000 personas, 13.000 de ellas en Gaza- y que la ONU está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre esos presuntos hechos.

De forma inmediata Estados Unidos anunció públicamente la retirada total de su financiación a la UNRWA, algo que solo había ocurrido una vez en la historia, bajo el mandato de Donald Trump. A Washington se unieron rápidamente otros países: Italia, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, Japón, Canadá, Suiza y Australia. Las incriminaciones de Israel eran conocidas desde hacía días, pero la cascada de reacciones se produjo precisamente el viernes.

Con ello el hecho de que por primera vez Israel vaya a ser investigado por genocidio y de que la Corte Internacional haya ordenado a Tel Aviv que evite la muerte de más palestinos quedó relegado a un segundo plano en multitud de medios de comunicación del mundo.

“Israel ha estado construyendo un caso contra la UNRWA durante mucho tiempo. Independientemente de la veracidad de la acusación, la decisión de aceptar esta noticia anoche [el pasado viernes] parece un intento de distraer la atención del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el genocidio en Gaza”, señaló la analista israelí senior del International Crisis Group, Mairav Zonszein.

No es la primera vez que Israel lanza acusaciones contra la UNRWA. En el pasado justificó bombardeos contra varias escuelas de la agencia de la ONU -en los que murieron civiles- alegando que dentro se escondían armas o militantes de Hamás, algo que no pudo ser probado de ningún modo. A lo largo de estos meses Naciones Unidas ha solicitado a Israel que detenga sus bombardeos indiscriminados contra colegios y hospitales, lo que ha sido recibido con rechazo por el Gobierno de Netanyahu.

Fondos a Israel sí, a la UNRWA no

La celeridad de la Casa Blanca para suspender los fondos a una agencia de la ONU de ayuda humanitaria en Gaza contrasta con su negativa a paralizar su financiación militar y su apoyo diplomático a Israel. Esto es más llamativo aún si se tiene en cuenta la envergadura de la masacre provocada por la ofensiva israelí y la admisión por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la denuncia por genocidio contra Israel, un hecho sin precedentes.

En sus ataques de estos meses Israel ha matado a más de 130 trabajadores de la ONU y ha bombardeado escuelas, refugios, oficinas y tiendas de alimentos de UNRWA. A ello se suman pruebas de crímenes de guerra que el Estado israelí comete no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, con la transferencia de población del Estado ocupante al territorio ocupado.

En ese sentido se ha pronunciado el abogado estadounidense Keneth Roth, director de Human Rights Watch hasta 2022: “¿Por qué no una reacción siquiera remotamente comparable a la amplia evidencia de los crímenes de guerra israelíes en Gaza o al fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre probable genocidio?”

El doble rasero de Washington es alarmante, puesto que las medidas cautelares establecidas por la Corte Internacional de Justicia exigen, entre otras cosas, la protección de la población palestina y la llegada de la ayuda humanitaria necesaria. Sin embargo, con la suspensión de los fondos a la UNRWA esto será aún más difícil de garantizar a partir de ahora. El paso dado por EEUU y otros países contribuye en sí mismo a un castigo colectivo a la población de la Franja y supone un obstáculo añadido al cumplimiento de la orden del máximo tribunal internacional de la ONU (CIJ).

De hecho, el comisionado general de UNRWA, Philippe Lazzarini, ha advertido de que esta suspensión de la financiación supondrá un colapso “en su capacidad de asistencia para salvar vidas en Gaza” que comenzará a notarse este mes de febrero, y ha afirmado que le “sorprende que tales decisiones se tomen basándose en el supuesto comportamiento de unos pocos individuos y, mientras la guerra continúa, las necesidad se agravan y la hambruna se avecina. Los palestinos no necesitaban este castigo colectivo adicional. Esto nos mancha a todos”.

Las diferencias son evidentes. Ante las acusaciones israelíes, la UNRWA reaccionó de inmediato con despidos y una investigación en curso. Israel, por el contrario, no ha adoptado las medidas solicitadas por la Corte Internacional de Justicia. Ni siquiera ha prometido cumplirlas. Ante ello, una parte importante de los gobiernos occidentales no solo no empujan a Israel para que cumpla, sino que operan en sentido contrario, retirando los fondos a la UNRWA mientras continúa la ayuda militar a Israel.

En sentido contrario a la Convención sobre Genocidio

Si no se remedia, este riesgo de colapso conducirá a una crisis humanitaria mayor. Los planes barajados por el Gobierno israelí para la expulsión de población palestina de Gaza hacia Egipto y a otros países árabes podrían ser más fácilmente realizables de este modo, ya que condenarían a la huida a cientos de miles de personas que se sostienen con la ayuda de la UNRWA.

La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, ha indicado que esta retirada de fondos de varios países un día después de que la Corte Internacional de Justicia “considerara verosímil que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza” supone un castigo “a millones de palestinos en el momento más crítico y, muy probablemente, violando sus obligaciones bajo la Convención sobre Genocidio”.

En ese sentido se ha expresado también el abogado estadounidense y profesor de derecho internacional Francis Boyle, el primero en ganar un caso de protección de genocidio –Bosnia– ante un tribunal. Boyle ha advertido de que los países que respaldan a Israel con envío de armamento pueden estar ayudando e incitando al genocidio contra los palestinos “en violación del artículo 3e de la Convención sobre Genocidio, que penaliza la complicidad”. Además señala que a esto se añade ahora, con la suspensión de fondos a UNRWA, una “violación directa del artículo 2c de la Convención de Genocidio: 'Infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial'”.

También el ex fiscal general fundador de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, ha resaltado la complicidad de genocidio como algo que puede ser considerado para EEUU a partir de ahora si apoya “el desplazamiento y la hambruna de los palestinos en Gaza”.

Por su parte, el profesor experto en genocidio, Raz Segal, ha indicado que con la decisión del máximo tribunal de la ONU “todas las universidades, empresas y países del mundo tendrán que considerar con mucho cuidado su compromiso con Israel y sus instituciones. Estos vínculos ahora pueden constituir complicidad con el genocidio”.

Tras el anuncio de la Corte Internacional de Justicia se ha presentado en Estados Unidos, en San Francisco, una demanda ante un tribunal federal contra el presidente Biden y otros funcionarios estadounidenses por no cumplir con las obligaciones legales de la ONU para prevenir el genocidio en Gaza, y por complicidad con el genocidio a través de su continuo apoyo militar y diplomático a Israel. El demandante es el Centro de Derechos Constitucionales de Washington DC, que representa a organizaciones e individuos palestinos.

Estos movimientos en el plano jurídico pueden repetirse en todos los países que hayan suscrito la Convención sobre Genocidio.

La tensión de Israel con Naciones Unidas

La ofensiva contra la UNRWA se enmarca en la estrategia del Gobierno israelí de intentar criminalizar a toda la población palestina y, por ende, a todos aquellos organismos que procuran proteger sus derechos. Este nuevo episodio no puede sustraerse de la tensión creciente que Israel mantiene con Naciones Unidas desde el momento en que representantes de este organismo advirtieron de las violaciones de derechos humanos que se están registrando en Gaza.

El 25 de octubre, el Gobierno de Netanyahu declaró ‘non grata’ a la ONU después de que su secretario general, António Guterres, dijera que los “terribles ataques” de Hamás no pueden justificar el “castigo colectivo del pueblo palestino” y hablara de “las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza”.

A lo largo de las semanas la tensión con Naciones Unidas ha ido en aumento. Las declaraciones de responsables de sus distintas agencias han sido criticadas y estigmatizadas por representantes israelíes y recientemente la coordinadora humanitaria de la ONU tuvo que abandonar el territorio palestino después de que Israel no le renovara el visado, atribuyendo su decisión “al sesgo de Naciones Unidas”.

A esto se suma ahora la decisión histórica de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con su exigencia de medidas cautelares a Israel y su admisión a trámite de la denuncia por genocidio. La reacción de EEUU y otros aliados es hacer caso omiso a la orden de la CIJ y castigar a la agencia de la ONU más importante en el sostenimiento de la vida de la población palestina. Con este cierre de filas, Washington escenifica su sólido apoyo a un país investigado por genocidio y su rechazo al derecho internacional. Esto supone un grave riesgo no solo para los palestinos, sino para el sentido y las bases del orden mundial actual.

En el plazo de un mes Israel tiene que aportar pruebas ante la Corte Internacional de que está haciendo todo lo posible para proteger la vida de los palestinos y para que les llegue la ayuda que necesitan. Sus primeros pasos han ido en dirección contraria, con el apoyo de Estados Unidos y otros ocho países. Con ello consolida el riesgo de derrumbe de las únicas herramientas de las que dispone el planeta para defender la paz y los derechos humanos. “Podemos imaginar cómo sería un mundo en el que Israel convence a Occidente de que las entidades y los órganos de la ONU son brazos de una red terrorista global”, ha advertido el profesor universitario del Kings College of London, Alonso Gurmendi.