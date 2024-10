El Gobierno de Israel acusa a España de haberse convertido “en un paraíso para sembrar el odio”

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí considera “inaceptable” que una sociedad democrática “permita la glorificación del terrorismo” y que España se haya convertido en “un paraíso para sembrar el odio e incitar la destrucción” de Israel, mientras que la Embajada ha rechazado igualmente que se permita esa “apología del terrorismo”.

Así lo ha asegurado tras las manifestaciones que han tenido lugar en varias ciudades españolas -y en todo el mundo- este fin de semana para pedir el fin de la masacre en Gaza, que deja ya 42.000 asesinados. Madrid, que el sábado reunió a 20.000 personas según los organizadores -no más de 5.000 según la Delegación del Gobierno-, ha acogido una nueva protesta este domingo, menos numerosa, con cerca de medio millar de participantes.

En ambos casos el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y la Embajada de este país han censurado a través de sus perfiles en la red social X que la marcha ha sido promovida por varias asociaciones pro Palestina.

La manifestación más numerosa de este domingo ha tenido lugar en Barcelona, donde miles de personas -4.500 según la Guardia Urbana y 30.000 según la organización- han exigido que se detenga el “genocidio” en Palestina, y han reclamado al Gobierno que rompa relaciones con Israel y no le venda armas. Los manifestantes, muchos de ellos con banderas palestinas o ataviados con el tradicional pañuelo kufiya, han coreado consignas como 'Boicot a Israel', 'Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel', 'Israel asesina, Europa patrocina', 'Generalitat, prou complicitat' o 'No es una guerra, es un genocidio'.

También ha habido manifestaciones en defensa de Palestina en Málaga, Bilbao, Gijón, Santiago de Compostela o Palma de Mallorca.

Sobre el conflicto en Gaza se ha pronunciado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha afirmado que es “perverso e injusto” pedirle a Israel “que se deje aniquilar” y no dé respuesta a los ataques terroristas.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de Sumar, ha pedido a la comunidad internacional que imponga “ya las máximas sanciones” porque “no hay tiempo que perder”, después de los últimos bombardeos en el Líbano.

“El régimen de Netanyahu continúa con su campaña de violación sistemática del derecho internacional: una invasión al norte, un genocidio al sur”, ha lamentado en un mensaje en la red social X.

A esta petición se ha sumado la líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha subrayado que “las demócratas del mundo tenemos que frenar al Estado genocida y hacer que las élites de Europa y EE.UU. respondan por darle apoyo”.