Milei ataca a líderes internacionales mientras refuerza sus lazos con Bolsonaro y la extrema derecha mundial

Javier Milei ha continuado sus ataques contra su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y ha subido al ring a otro vecino de Argentina: Luis Arce. El mandatario argentino acusó al presidente de Bolivia de difundir una “falsa denuncia de golpe de Estado”, por la asonada militar del miércoles pasado, provocando el repudio de la cancillería de ese país. Milei viajará este fin de semana a Camboriú, sur de Brasil, a un foro con Jair Bolsonaro y referentes de la ultraderecha y se ausentará de la cumbre del Mercosur el lunes, en Paraguay.

Al ser consultado sobre por qué en la última cumbre del G7 no hubo una reunión bilateral con Milei, Lula da Silva dijo que esperaba una disculpas de su par argentino por las “tonterías” que había dicho sobre él durante la campaña. Sin embargo, el presidente ultraderechista ha subido la apuesta. “¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad?” dijo Milei en una entrevista de televisión. Y siguió: “¿Que le dije corrupto?,¿que le dije comunista?.¿Estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?”.

Es sabido que Milei disfruta como un niño de los foros de la extrema derecha. No sólo el mandatario evitará verse cara a cara con Lula en Asunción para la cumbre del Mercosur (bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), sino que antes viajará a Brasil, al Balneario Camboriú. Allí se realizará la convención de la Conferencia Política de la Acción Conservadora (CPAC), que tiene como anfitrión a Jair Bolsonaro y a sus hijos, y en la que participará también el ultra chileno José Antonio Kast. Camboriú se ubica en el estado sureño de Santa Catarina, cuna del bolsonarismo.

El portavoz presidencial Manuel Adorni confirmó que viajan el sábado a Brasil y que a la cumbre del Mercosur el lunes irá la canciller Diana Mondino en representación del presidente. “Milei jamás dejaría de tener una actividad por sus propios dichos sobre Lula. Tenía una sobrecarga de actividades por eso no va a Paraguay”, dijo a modo de excusa. En la rueda de prensa Adorni aclaró que no tendrán una reunión con Lula, y que aún debían confirmar un mano a mano con Bolsonaro. El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, sí confirmó ese encuentro en sus redes sociales.

“Milei no tiene el coraje de ver a Lula”

Para Emir Sader, intelectual brasileño, Milei no va a Asunción porque evita ver a Lula. “Milei no tiene el coraje de ir a donde está Lula. Insiste en agredirlo y sus ofensas son más brutales que las de la extrema derecha brasileña. Seguramente se encuentre con Bolsonaro, que está inhabilitado por la justicia para ser candidato e igual dice que en un futuro lo será”.

Sader, autor de Historia contemporánea de América Latina y el Caribe (Akal), entre otros libros, afirma a elDiario.es que el bolsonarismo sobrevive en Brasil pese a su mala gestión. “No estamos ganando la batalla de la comunicación, a pesar de que Bolsonaro hizo un pésimo gobierno. Lula no le lleva una gran ventaja en las encuestas como debería. Y eso se debe en parte a que los grandes medios hegemónicos son contrarios a Lula”.

A todo esto se suma que la Justicia de Brasil reclama a Argentina decenas de activistas fugados involucrados en el asalto a los tres poderes del Estado en enero de 2023. en Brasilia.

Nuevo capítulo: Bolivia

El Gobierno argentino desestimó el intento de golpe de Estado en Bolivia del miércoles pasado. Ya ese día había demorado en condenar los acontecimientos mientras que líderes del mundo manifestaban su repudio a la asonada militar. La Oficina de la Presidencia sacó un comunicado esta semana en el que acusó directamente al presidente Luis Arce de montar el golpe. En el texto “repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia”. Además, califica de “presos políticos” a la ex presidenta de facto Jeanine Áñez y al gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, ambos detenidos por encabezar el golpe de 2019.

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano emitió un duro comunicado repudiando por “inamistosas y temerarias” las expresiones del gobierno de Milei y, tras llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, la cancillería boliviana citó al embajador argentino en La Paz, Marcelo Massoni, para expresarle su “rechazo enérgico por las declaraciones” de Casa Rosada.

Este martes el presidente Milei ratificó sus polémicas posturas sobre Bolivia y Brasil en la red social X bajo el título “El perfecto dinosaurio idiota”, parafraseando el título del libro de Álvaro Vargas Llosa Manual del perfecto idiota latinoamericano. “1. Se come la curva en el caso en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato. 2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error, me critica por dejar su estupidez a la vista; 3. Luego de las agresiones de Lula (en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral y apoyo sólido a la campaña más sucia de la historia)se queja porque le respondo con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista)..”

La canciller Mondino tendrá la difícil tarea de poner la cara ante el presidente de Brasil en la cumbre del Mercosur, pero también la de saludar al mandatario Arce (Bolivia es país asociado del bloque), otro vecino con el que se han dañado las relaciones diplomáticas.