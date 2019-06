El empeño de los 'populares' con su candidato aboca a una cumbre extraordinaria para el 30 de junio para renovar los cargos de la UE

Sigue la cuenta atrás. Lo bueno, es que hay una fecha límite: el 2 de julio por la mañana se vota al presidente del Parlamento Europeo. Y antes tiene que haber un acuerdo para los principales cargos de la UE, los llamados top jobs en la burbuja burselense: presidentes de la Comisión Europea, Consejo Europeo, Eurocámara, Banco Central Europeo y alto representante para asuntos exteriores. Por eso, los líderes de la UE se han emplazado al 30 de junio a las 18.00, a 48 horas de la elección del presidente de la Eurocámara, para cerrar un acuerdo.

Y en medio, Osaka, la cumbre del G-20 en la que se encontrarán todos los líderes el 28 y 29 de junio y en la que seguirán negociando.

Todo es un pack. Y, de momento, está bloqueado a 12 días de la fecha límite. ¿Por qué? Por el empeño del Partido Popular Europeo, no ya en intentar conservar la presidencia de la Comisión, sino de que la presidencia recaiga en Manfred Weber. Es cierto que a Weber le acompaña el hecho de haber sido elegido, mediante primarias, candidato de los populares a la Comisión Europea, spitzenkandidat. Pero también es cierto que es un dirigente político sin experiencia de gobierno, y cuyo principal responsabilidad reside en la presidencia del grupo popular en el Parlamento Europeo.

Además de carecer de experiencia de gobierno, carece de proyección pública y no le sobra carisma. Por eso no lo quiere ningún grupo. Pero su familia política ha cerrado filas en torno a él este mismo jueves: "Seguimos comprometidos con el procedimiento y con nuestro candidato, Manfred Weber. Tenemos el deber de respetar los votos y apoyar que Manfred Weber se convierta en el próximo presidente de la Comisión Europea. Los líderes del EPP están unidos detrás de Manfred Weber, creemos que tiene todas las habilidades y experiencia necesarias para dirigir la próxima Comisión Europea".

Ya en una reunión en el Parlamento Europeo este jueves por la mañana, el resto de grupos le ha dicho al PPE que no quieren a Weber, apoyado principalmente por la Alemania de Angela Merkel. Así lo ha contado el coportavoz de los Verdes, el belga Philip Lamberts, participante en la reunión con el resto de presidentes de los grupos parlamentarios, entre los cuales se estrenaba la española Iratxe García.

Important!!! "The liberal and social-democratic group heads formally told the EPP leader @ManfredWeber that he will not get their votes" says @ph_lambertshttps://t.co/ZA986N8UNT