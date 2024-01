Rusia condena a cárcel a una mujer por el atentado contra un bloguero militar y a un ultranacionalista crítico con Putin

Un tribunal de San Petersburgo ha condenado este jueves a 27 años de cárcel a Daria Trépova, acusada del homicidio con una bomba del bloguero militar Maxim Fomín, más conocido como Vladlen Tatarski, durante una reunión con sus seguidores en abril de 2023.

Trépova, de 26 años, ha sido hallada culpable de atentado, tráfico ilegal de dispositivos explosivos y falsificación de documentos. También tendrá que pagar una multa de 600.000 rublos (unos 7.000 dólares).

La Fiscalía había pedido condenar a la joven a 28 años de privación de libertad en una cárcel común y una multa de 800.000 rublos (9.000 dólares).

Trépova había admitido previamente que usó documentos falsos para acercarse al bloguero y le entregó el busto en el que estaba escondido el explosivo que provocó su muerte durante una actividad celebrada en su honor en abril pasado en San Petersburgo, pero señaló que no estaba al tanto de que se tratara de una bomba. “No sabía quién era Vladlen Tatarski. Cuando le conocí personalmente, me pareció bondadoso y con sentido de humor. No le odiaba. No le deseaba la muerte”, dijo en su última palabra.

Además de Trépova, ha sido juzgado Dmitri Kasíntsev, quien la ocultó tras el atentado hasta el momento de su detención, por encubrimiento de un delito grave. Hoy Kasíntsev fue condenado a un año y nueve meses de cárcel.

El terrorismo en Rusia se castiga con penas de cárcel de entre 15 años a cadena perpetua, aunque esta última medida no se aplica a las mujeres. A la vez, la condena de 27 años de cárcel es el mayor castigo dictado contra una mujer en este país, según medios locales.

Tatarski, oriundo de Donetsk, era uno de los blogueros y corresponsales militares más populares de Rusia que labró su fama durante la guerra en Ucrania. El atentado contra el bloguero militar ruso recordó al que mató en agosto de 2022 a Daria Dúguina, hija del líder del Movimiento Neoeuroasianista, Alexandr Duguin, considerado próximo al Kremlin.

Ígor Guirkin, también condenado

La Justicia rusa también ha condenado por extremismo a cuatro años de cárcel al ultranacionalista ruso Ígor Guirkin, el líder de la sublevación prorrusa de 2014 en el Donbás, que criticó duramente al presidente ruso, Vladímir Putin, por su fallida estrategia militar en Ucrania. “Condenar a Guirkin a cuatro años de prisión en una cárcel de régimen general”, reza la sentencia.

Guirkin, alias “Strelkov”, ha sido sentenciado por el Tribunal Urbano de Moscú por hacer llamamientos al extremismo en dos mensajes colgados en Telegram en mayo de 2022, en virtud del artículo 280 del código penal. En dichos mensajes expresó su preocupación por la situación en la anexionada península ucraniana de Crimea y los impagos a los soldados.

El antiguo oficial no se reconoce culpable y sus abogados ya han prometido recurrir la condena.

Guirkin fue arrestado el 21 de julio de 2023, tres días después de criticar duramente a Putin, al que llamó “nulidad”, y pedirle que cediera al poder a alguien “verdaderamente capaz y responsable”. “El país no soportará otros seis años en el poder de este cobarde mediocre”, escribió en Telegram.

Además, durante muchos meses arremetió contra el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, al que acusó de “negligencia criminal” y exigió su renuncia irrevocable, igual que la del jefe del Estado Mayor. También insistió en la necesidad de decretar urgentemente la movilización general, de lo contrario pronosticó que el Ejército ruso perdería la guerra en Ucrania.

Una vez arrestado, pidió a sus correligionarios que iniciaran una campaña para su registro como candidato a la Presidencia, pero las autoridades no le han permitido inscribirse y participar en las elecciones de marzo de este año.

“Strelkov” lideró en abril de 2014 en Donetsk la insurrección armada que condujo a la guerra del Donbás, antesala de la actual contienda en Ucrania. La Justicia neerlandesa condenó en ausencia a Guirkin a cadena perpetua por el derribo en julio de 2014 del avión MH17 de Malaysia Airlines, en el que viajaban 298 personas, más de la mitad holandeses.