Muere Ed Asner, maestro de periodistas en la ficción y luchador por los derechos sindicales de los actores

Es muy difícil separar el personaje del héroe de la serie de televisión 'Lou Grant' (1977-82) del actor que lo interpretó. Ed Asner, que ha fallecido este domingo a los 91 añosde edad, siempre estará asociado al irascible pero bondadoso editor de 'Los Angeles Tribune', aunque tuvo una carrera que se remonta a la década de 1950 y continuó mucho después de que Lou Grant fuera despedido.

Mientras se emitía la serie, Asner fue un abierto activista contra el apoyo de Estados Unidos a la junta en El Salvador. Se manifestó en la escalinata del departamento de estado para anunciar la formación de Medical Aid para El Salvador y donó el primer cheque de ayuda de 25.000 dólares para las comunidades devastadas por la guerra. Decenas de organizaciones de derechas pidieron a sus miembros que boicotearan los productos que patrocinaban el programa.

Asner también fue elegido jefe del Screen Actors Guild en dos ocasiones, un puesto que utilizó con frecuencia como foro para compartir sus opiniones políticas, lo que le enfrentó con Charlton Heston, quien reemplazó a Asner en un juego de poder muy mediático. "Mi presidencia del Screen Actors Guild, junto a ser uno de los miembros fundadores de Medical Aid for El Salvador, creó un conflicto que finalmente llevó a la cancelación de la serie de 'Lou Grant'”, llegó a escribir. "Fue en 1982, durante el apogeo del poder de Reagan".

Todo suena como un episodio de 'Lou Grant', en el que, por instigación de Lou, los reporteros estrella Joe Rossi (Robert Walden) y Billie Newman (Linda Kelsey) reunieron datos sobre cómo los grupos de presión obligan a una cadena de televisión a cancelar un programa debido a las inclinaciones políticas de su estrella.

Muchas de las tramas del innovador programa reflejaron los puntos de vista de Asner. Entre los temas más controvertidos se encuentran el aborto, la prostitución, la pornografía infantil, el racismo, la homofobia, el trato negativo a los nativos americanos, los veteranos de Vietnam, los inmigrantes vietnamitas, los extranjeros ilegales, el apoyo de los Estados Unidos a las juntas militares, la corrupción de las grandes empresas y los vertidos en el tercer mundo. Mirando hacia atrás, es una maravilla que el espectáculo durase tan solo cinco años y que Asner siguiera siendo una estrella.

De hecho, su fama como Grant no le valió, inicialmente, para conseguir muchos papeles en la pantalla grande. Años más tarde, Asner comentó: “Todavía encuentro resistencia a hacer películas. No estoy seguro de si es una combinación de tanta televisión en mi vida o que me identifican tanto como Lou Grant que esperaban enterrarme entre los envoltorios de un personaje. Tienen mucho más miedo de contratarme que en televisión. Además, no soy un protagonista, por lo que sería más difícil de vender".

Asner había aparecido originalmente como Lou Grant en 'The Mary Tyler Moore Show' en 1970. Grant, un eminente experiodista, era el productor de programas de noticias machistas en WJM-TV. A veces era el jefe exasperado, a veces el consejero sabio, rasgos que Asner trasladó de la comedia a la serie dramática. Sumado a esto, Asner transformó al personaje cómico en un periodista serio, intransigente en su defensa de la libertad de prensa y, a pesar de su exterior brusco, genuinamente preocupado por la gente.

Asner nació en Kansas City, Missouri, en una familia judía ortodoxa tradicional. Era hijo de Lizzie (de soltera Seliger) y Morris David Asner, un inmigrante pobre que se definía ante sus amigos como un hombre en el "negocio de los materiales usados". La suya era la única familia judía en el vecindario, por lo que el joven Ed aprendió a defenderse verbal y físicamente.

Jugó al fútbol en la escuela secundaria y organizó un equipo de baloncesto que recorrió gran parte de la Europa liberada. Después de mudarse a Chicago en la década de 1950, fue miembro del Playwrights Theatre Club, hasta que se mudó a Nueva York para probar suerte. Allí, de 1954 a 1957, apareció como Mr. Peachum en la producción off-Broadway de Bertolt Brecht y en 'The Threepenny Opera' de Kurt Weill, en un reparto protagonizado por la viuda de Weill, Lotte Lenya.

A principios de la década de 1960, en televisión, se benefició de su parecido físico con la visión estereotipada de los tipos de la KGB durante el boom de los series de espías. Al mismo tiempo, comenzó a aparecer en largometrajes en papeles secundarios, principalmente como policía. Mientras interpretaba a un astuto teniente en el último y peor largometraje de Elvis Presley, 'Change of Habit' (1969), conoció a Mary Tyler Moore, que interpretaba a una monja que en un momento dado realiza una sentada en una tienda de comestibles porque los precios son injustos. Cuando Asner se niega a arrestarla, ella grita: "¡Brutalidad policial!".

En 1970, a pesar de la desgana inicial de Moore, que no estaba segura de que fuera lo suficientemente divertido, Asner fue elegido para interpretar a Lou Grant en 'The Mary Tyler Moore Show', que duró siete temporadas y por la que ganó tres premios Emmy.

Asner continuó apareciendo regularmente en televisión, participando en dos comedias semanales, 'Hearts Afire' (1992-93) y 'Thunder Alley' (1994-95), en esta última de forma esporádica, como un cascarrabias ineficaz que es fácilmente dominado por su hija y sus nietos. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar asiduamente como actor de doblaje en series de televisión animadas (Batman, Spider-Man, Superman, Zorro, The Boondocks, Gargoyles y The Cleveland Show, entre otras) y en películas como Up (2009), explotando maravillosamente su personalidad áspera en un personaje que era a la vez protector, privado y sensible. A pesar de haber interpretado tan a menudo a personajes cascarrabias, puede parecer paradójico que también se haya metido varias veces en la piel de Santa Claus. La más popular, en Elf (2003).

Como miembro de los Socialistas Democráticos de América, se mantuvo firme en una industria muy conservadora. "Socialista significa algo que frenará los excesos del capitalismo: la creciente riqueza de los ricos y la disminución de la riqueza de los pobres", dijo. "Me gustaría ver un seguro nacional de salud, una educación pública (hasta la universidad), vivienda justa y comida suficiente".

Asner tuvo dos hijas y un hijo de su primer matrimonio con Nancy Sykes, que terminó en divorcio; y un hijo de una relación con Carol Jean Vogelman.