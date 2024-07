Trump cree que hay una oportunidad para “unir el país” después del intento de asesinato contra él

“Esta es una oportunidad para unir a todo el país, esta oportunidad me ha sido brindada”, ha afirmado el expresidente Donal Trump (2017-2021), en las primeras declaraciones ofrecidas a un medio estadounidense después de sufrir un intento de asesinato durante un mitin electoral este sábado en Butler, Pensilvania. En una entrevista exclusiva con el diario Washington Examiner, el candidato del Partido Republicano ha desvelado que ha cambiado el discurso que va a ofrecer esta semana en la Convención Nacional Republicana, que arranca este lunes y en la que se hará oficial la nominación de Trump.

“El discurso que iba a dar el jueves iba a ser espectacular. Si esto no hubiera sucedido, habría sido uno de los discursos más increíbles”, ha asegurado. Pero sus palabras ya no se centrarán en su contrincante, el presidente Joe Biden. “Honestamente, ahora será un discurso completamente diferente”, ha prometido. Antes de volar de Bedminster (New Jersey) a Milwaukee, donde tiene lugar la convención de su partido, Trump ha dicho a ese medio que su discurso “estará a la altura del momento que la historia requiere”.

El expresidente llegó la noche del domingo a Milwaukee y, antes de viajar, indicó en su red Truth Social que lo sucedido le hizo plantearse retrasar dos días su llegada al evento. Sin embargo, posteriormente decidió que no podía permitir que un “tirador o potencial asesino” alterara su agenda. Tras pasar un día recluido en su club de golf en Nueva Jersey, aseguró en un comentario en esa red social que no tiene “miedo” y se mantendrá fuerte y “desafiante”.

Mientras, su equipo de campaña ha confirmado que la convención republicana que se celebra en Wisconsin entre el lunes y el jueves sigue adelante, aunque con más seguridad. En un comunicado, Chris LaCivita y Susie Wiles, directivos de la campaña electoral de Trump, han informado de que se van a extender medidas de seguridad en el recinto y, por otra parte, han recomendado al personal que se mantengan alejados de las oficinas de campaña en Washington y Palm Beach (Florida) “mientras se evalúan las ubicaciones y se implementan nuevas medidas de seguridad”.

“También instamos a reconocer la polarización política en estas acaloradas elecciones. Si algo se ve mal, avíselo de inmediato a los jefes o el equipo de seguridad en el lugar”, han pedido en el comunicado.