CSIF asegura que no habrá sustitutos en todo el curso para los docentes de 17 titulaciones en La Rioja

CSIF ha denunciado una vez más la falta de organización de la Consejería de Educación para cubrir las plazas de docentes. El sindicato ha llevado varias veces a mesa sectorial de educación unas propuestas para que se puedan disponer de más docentes interinos. La primera es adelantar las vacantes al mes de junio para evitar que haya docentes que se vayan a otras comunidades, y la segunda es la implantación de listas abiertas. Esto haría que cualquier docente que reúna los requisitos de titulación, pueda entrar en las listas de interinos sin que haya que esperar a que se produzca una oposición o se abra una convocatoria extraordinaria.

Según los datos del sindicato, a día de hoy, hay más de 17 especialidades agotadas sin interinos, y sin atisbo de que se solucione este problema. Hay convocatorias extraordinarias sin resolver por “la falta de previsión que tienen los dirigentes de la Consejería de Educación”.

Aseguran que no queda aquí el problema de interinidad de La Rioja. “La obligatoriedad de que los docentes tengan que coger jornadas parciales en septiembre, cuando CSIF ya ha solicitado en diferentes mesas sectoriales que fuera voluntario durante este mes, supone un perjuicio para los interinos porque hay centros en los que los directores han pedido desde agosto cubrir ciertas plazas con docentes interinos, pero no se han sacado a llamamientos un mes después. Esto se traduce que hay clases, sobre todo en formación profesional, que todavía no tienen profesor y no tienen profesor porque no se han sacado a llamamiento de interinos, lo que es más grave”, explican desde el sindicato.

Para CSIF, “esta falta de previsión y de dejadez por parte de los dirigentes de la Consejería de Educación ya se ha producido en cursos anteriores” y por eso reclaman que se le ponga remedio para que no sigan “aulas vacías y docentes interinos damnificados”.