CSIF reivindica este 9 de junio una mayor defensa de los intereses riojanos ante el Gobierno central y pluralidad en el Diálogo Social

Jesús Vicente Hernández, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en La Rioja, sindicato más representativo en las administraciones y con presencia creciente en la empresa privada, da a conocer las reivindicaciones de este 9 de junio, Día de La Rioja: la necesidad de que la voz de los riojanos sea escuchada en Madrid y que el Gobierno Central dote a La Rioja de las infraestructuras y los recursos necesarios para que vuelva a ser una de las regiones punteras de España y una mayor pluralidad en el Diálogo Social.

“Desde aquel 'La Rioja existe pero no es' que cantaban Carmen, Jesús e Iñaki reivindicando el reconocimiento de La Rioja como autonomía, allá por el año 1977, pasando por la firma del Estatuto de Autonomía de La Rioja el 9 de junio de 1982 y hasta el día de hoy, aspectos como la necesidad de unas infraestructuras que comuniquen a La Rioja con el resto de España siguen siendo una reivindicación que muchas veces se ha prometido pero que nunca llega”, señala el sindicato.

Recuerdan que en los últimos meses hemos asistido a varias informaciones sobre la red ferroviaria riojana y la consiguiente batalla entre el Gobierno central, con el señor Puente, ministro de Transportes y el Gobierno riojano en el que “el señor Capellán no se doblega y sigue pidiendo una más que necesaria red ferroviaria y de insfraestructuras en general que conecten a los riojanos con Madrid y con el resto del país. No puede ser que La Rioja sea la única comunidad autónoma de España que no tiene comunicación directa con Madrid ni por autovía ni por tren. Es necesaria para el desarrollo de esta región que es rica en agricultura, en industria, en turismo, en cultura. La Rioja tiene de todo pero no tiene medio por el que se facilite la salida y entrada tanto de mercancías como de personas y eso hace que sea un oasis al que es imposible acceder y por lo tanto que se quede en el vagón de cola del desarrollo económico del país”

Señalan que “La Rioja es una región con muchísimo potencial y donde se vive de maravilla. No en vano, Logroño es la segunda ciudad española con mejor calidad de vida pero las encuestas también sacan los colores en cuanto a los remuneraciones laborales de los riojanos, cuyo salario medio es de 1748 euros mensuales, siendo inferior a la media nacional que ascidende a los 1920 euros. La sociedad riojana es estupenda pero tiene que soportar cómo pilares fundamentales en toda sociedad como son los servicios públicos, cada vez estén mas denostados y en sectores como la sanidad, la educación o la justicia se están viviendo tiempos convulsos en los que las reivindicaciones de los empleados públicos se centran en mejores condiciones laborales y económicas que los equiparen con las comunidades limítrofes y evite la fuga y asiente a los profesionales. De todos es sabido los problemas de falta de profesionales que vive la sanidad porque está muy bien que se gasten recursos económicos en dotar de la mejor tecnología sanitaria que haya y que lleguen robots como el ”Da Vinci“, pero hoy por hoy y hasta que la IA lo realice, la medicina necesita de personas y esas personas prefieren trabajar en lugares donde se les recompensa económica y laboralmente mejor, como haríamos el resto de los mortales y se van a Navarra o País Vasco. Estos problemas se repiten en todos los sectores de la Administración Pública y la falta de efectivos, hace que la atención a los ciudadanos se resienta”.

Siguen recordando a con Carmen, Jesús e Iñaki “Si nos unimos, la hemos de hacer” y esta es otra de las reivindicaciones de CSIF en este Día de La Rioja. “Es necesaria una mayor pluralidad en el Diálogo Social, órgano en el que se dirimen las líneas estratégicas para el crecimiento económico y bienestar social de La Rioja en temas como la seguridad laboral, el empleo, fondos europeos, etc”.

Este órgano, basándose en la única Ley que no ha sido actualizada desde su nacimiento, allá por el año 1985, está formado por Gobierno, federación de empresarios y sindicatos “más representativos” que según esta ley son aquellos que tienen más de 10% de representatividad.

CSIF reivindica que al igual que se han modificado leyes para que las instituciones del gobierno sean mas plurales y entren en su estructura organizaciones con menor porcentaje, como es el caso de los partidos políticos que obtienen representación con un 4% en el Parlamento, se permita a otras organizaciones sindicales, que con estos mismos criterios sean incluídos en este órgano para aumentar su pluralidad. El sindicato a nivel nacional solicitó el pasado 28 de mayo a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados la tramitación de una reforma legal para reducir el porcentaje necesario de delegados del 10 al 5 por ciento, para favorecer la presencia de otras organizaciones en el Diálogo Social y romper el monopolio existente, así como la transparencia y el rigor en los registros de delegados sindicales, con una actualización contínua del número de representantes sindicales con mandato en vigor en las empresas para terminar con los “delegados fantasma”.

Consideran que ya no solo es una cuestión de democracia y que se tengan en cuenta las opiniones de un mayor número de organizaciones. El Diálogo Social tiene como objetivo el desarrollo de la región y según los datos que se han ido publicando en los últimos tiempos, La Rioja está en el vagón de cola del crecimiento económico. “La semana pasada pudimos ver cómo en La Rioja el paro ha subido en 2300 personas en el último trimestre, el IPC ha subido hast el 3.6% en mayo, siguiendo con su evolución al alza o cómo denunciaban los propios sindicatos que se supone trazan las líneas estratégicas para mejorar la seguridad laboral en La Rioja, por ser los únicos que forman parte del Diálogo Social, ”Somos campeones en sinestrialidad laboral“, como ellos mismos decían en su manifestación del pasado 28 de Abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabaj”o.

Aseguran que estos son datos objetivos por lo que queda de manifiesto que los actuales integrantes del Diálogo Social “no están realizando un trabajo efectivo”. En este sentido CSIF lleva años reivindicando su mas que necesario papel y verdadero trabajo profesional para estar dentro del Diálogo Social y así poder hacer de esta tierra tan maravillosa y con tanto potencial que es La Rioja, la locomotora del tren del desarrollo económico, laboral, social y cultural de España porque hoy en día “La Rioja existe y ya es” y “todos unidos” haremos de ella una gran región. “¡Ójala el próximo 9 de junio tengamos que celebrar que se está consiguiendo! ¡Feliz Día de La Rioja!”, concluyen.