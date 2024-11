Denuncian el mal estado de las camas del hospital San Pedro mientras 60 nuevas “cogen polvo” en un almacén

El sindicato CSIF en La Rioja denuncia que hay más de 60 camas nuevas en un almacén cerrado en el Hospital San Pedro de Logroño mientras los celadores del hospital “trabajan con viejas que les provocan lesiones en las que los pacientes no pueden ser bien atendidos”. No es la primera vez que esta formación sindical denuncia el estado de las camas del centro hospitalario, unas camas con las que lo celadores “trasladan a los pacientes y cuyo estado es penoso porque no valen ni para el desguace mientras que hay 60 camas nuevas a estrenar almacenadas desde hace meses en los sótanos del hospital”.

Esto pone de manifiesto para la formación sinidical “la mala gestión que se está haciendo de los recursos sanitarios porque no entienden por qué los celadores tienen que seguir trasladando a los pacientes en camas viejas que no ruedan bien, con el sistema de frenos estropeado y estructuras rotas” mientras 60 camas nuevas permanecen almacenadas, “almacenando polvo en un almacén cerrado a cal y canto”. Pero además, el uso de estas camas viejas, denuncian desde CSIF, “provoca una sobrecarga laboral a los celadores que derivan en problemas de salud como lumbalgias, sobreesfuerzos, lesiones por golpes y caídas y una pésima atención a los pacientes, no por culpa del personal, que pone en riesgo hasta su salud, sino por la falta de coherencia de los dirigentes de la sanidad riojana”. Por todo ello piden a la dirección del SERIS “que permita a los celadores desarrollar su labor con garantías de seguridad y que los pacientes puedan recibir una buena atención”.