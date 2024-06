“Me dijo que los cuerpos eran diferentes y que yo tenía que taparme”, la queja de una mujer que ha llegado al Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo ha dado ahora la razón a una usuaria de las piscinas municipales de Lardero, pero la historia comenzó hace casi un año, en julio de 2023, cuando esta mujer presentó una reclamación ante el Gobierno de La Rioja por no poder hacer toples en el vaso de la piscina municipal de esta localidad.

“Nunca utilizo sujetador, no lo necesito, me parece tremendo tener que ponerme la parte de arriba de un bikini sólo por ser mujer y que se considere que mis pezones tienen que estar ocultos a los ojos de la sociedad, de Lardero. La semana que viene puede ser que nos digan a las mujeres que tenemos que ponernos burka porque nuestros cabellos/caras son diferentes o impuros...”. Así finalizaba la carta que esta mujer envío al Ayuntamiento de Lardero tras ser recriminada por hasta tres socorristas en la piscina, socorristas que le prohibían enseñar sus pechos en la piscina y que reconocieron desconocer dónde estaba recogida dicha prohibición.

Así ocurrieron los hechos

Así, a través de una carta al Ayuntamiento de Lardero expone lo que le sucedió el 22 de julio del año pasado cuando llegó a las piscinas municipales de Lardero “con mi mujer, mi hijo de casi 4 años y un par familias amigas con sus criaturas. Nos pusimos los bikinis/bañadores y nos fuimos al agua”. Y todo iba bien hasta que hasta esta mujer se acercó un socorrista y “muy educadamente” le dijo que no podía hacer toples en la piscina. “Le pregunté el motivo y me dijo que no lo conocía pero que su jefe le hacía dicho que me lo tenía que comunicar”. Esta mujer decidió hablar con el jefe de los socorristas para conocer la normativa “tan discriminatoria” apostilla. Pero él tampoco sabía en qué normativa estaba escrita la prohibición de hacer toples en el vaso, “pero que no podía hacer toples”.

Y después de comer, un tercer socorrista se acercó hasta esta usuaria para recriminarla, esta vez “con muy malos modales. Venía rápido y directo como si yo estuviera atracando un banco, diciéndome que no iba a permitir que me metiese en el agua en toples, que estaba prohibido”. De nuevo, y por tercera vez, esta mujer preguntó dónde estaba escrito tal prohibición. Y de nuevo, no hubo respuesta. “Le dije que algo tan discriminatorio no podía estar escrito y que en la piscina había hombres con más tetas que yo y no las llevaban tapadas, aunque el tamaño de las tetas no tendría que ser relevante”. Una reflexión ante la que el socorrista respondió “que los cuerpos eran diferentes y que yo tenía que taparme”.

Tres socorristas de las piscinas de Lardero aseguraron desconocer la normativa que recoge la prohibición de hacer toples en el vaso de la piscina. Al parecer fue un concejal del Ayuntamiento de Lardero quien aseguró que en las piscinas municipales de Lardero no se puede hacer toples, a pesar de que el reglamento interno no dice nada al respecto. Fue entonces cuando esta mujer se dirigió a recepción para solicitar una hoja de reclamación dirigida al Gobierno de La Rioja.

Pero además de registrar la reclamación y llegar al Defensor del Pueblo, esta mujer también se puso en contacto con el Ayuntamiento de Lardero para conocer la normativa que prohibe hacer toples, la normativa dice “que nos obliga a las mujeres a taparnos las tetas para podernos bañar”. Habló con una concejala del Consistorio pero la respuesta prometida, no llegó. Sin embargo, la lucha de esta mujer no cesó. “Aún no he recibido su llamada así que os mando este mail porque no quiero que un caso de esta gravedad quede en el olvido”.

Y lejos de olvidarse, la constancia y perseverancia de esta mujer, ha logrado que otras como ella que quieran hacer toples, también en el vaso de las piscinas municipales de Lardero, puedan hacerlo sin que nadie les recrimine.