DIRECTO: San Millán acoge el acto institucional del Día de La Rioja

El Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla acoge, como cada 9 de junio, el acto institucional del Día de La Rioja. En esta ocasión, el tiempo ha marcado la celebración que ha tenido que trasladarse de su ubicación habitual en el patio al Refectorio del Monasterio por la amenaza de lluvia en el unas 350 personas están siguiendo el acto.

Pasadas las 12:00 de este 9 de junio ha comenzado el acto en San Millán de la Colloga con la “Sonata (en Re Mayor) del compositor Mateo Pérez Albéniz interpretado por la Orden de la Terraza. La periodista, Isabel Álvarez, ha sido la conductora de acto institucional en el que ha destacado que ”un 9 de junio más volvemos a este monumento riojano tan especial para conmemorar la aprobación del Estatuto de Autonomía de La Rioja“. Ademas ha recordado que cerca de aquí nació el castellano, ”un motivo de orgullo para riojanas y riojanos, La Rioja es cuna de la lengua y es oratoria. La Rioja rebosa tantas virtudes como municipios tiene. La Rioja son sus 174 municipios, desde Foncea hasta Alfaro. Y hoy, día de La Rioja queremos sentir las glosas“. Así ha dado paso a la interpretación de Las Glosas por parte de Emiliano Valdeoliva.

Galardón de las Artes y la Cultura, Rafa Pérez

En esta edición del Día de La Rioja, el Galardón de las Artes y la Cultura de La Rioja 2024 ha sido para el arista Rafa Pérez, nacido en Haro en 1957. Sus obras se pasan en el momento, así es su proceso creativo. Empezó estudiando Económicas, pero en tercero se dio cuenta de aquello “no era lo suyo”. Acabó los estudios y fue a Barcelona a estudiar Bellas Artes, en unos años en los que “se respiraba libertad”, porque había muerto Franco. Su estilo lo define como el estilo de la espontaneidad. Confiesa que este galardón “es importante, una verdadera sorpresa y estoy muy agradecido”. Un premio que ha recibido del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán. En el Refrectorio, Pérez, ha confesado la alegría de recibir este galardón “porque para un artista riojano no hay mejor premio”. En su exposición, Perez ha querido destacar el papel de su mujer “que me ha acompañado toda la vida y la colaborado en la creación de muchas obras”. Agradecimiento que ha extendido, visiblemente emocionado, a sus hijos y nietos.

A sus 66 años este artista riojano confiesa que “la duda me acompaña, no tengo certezas, vivo en la posición como artista que sabe que va a encontrar sabe qué, estar abierto y dispuesto”. Además ha asegurado “he tenido la suerte de nacer en La Rioja, en una familia que comprendió mi vocación verdadera” asegura recordando a su padres. “Ojalá estuvieran aquí porque estarían muy orgullosos”.

Tras la entrega de este galardón, más música, en concreto, la interpretación del poema 'Yo el maestro, Gonzalo de Berceo' por parte de Emiliano Valdeoliva.

Medalla de La Rioja, Federación Riojana de Municipios

La Federación Riojana de Municipios ha trabajado desde su fundación en 1988 con el objetivo de defender el reconocimiento de todos los municipios de la región, buscando el consenso para ser la institución que aglutina a todos los municipios para que el municipalismo tenga una sola voz, pero muchas realidades. Una medalla que la Federación recibe por su trabajo constante y silencioso, por el esfuerzo y dedicación de los alcaldes y concejales y que demuestra el compromiso del municipalismo con el desarrollo de la región.

El presidente de la Federación, Jorge Loyo, ha recibido la Medalla de La Rioja de manos del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán y ya en el escenario Loyo “agradecido al Gobierno de La Rioja el reconocimiento”. Una medalla que dice es “un tributo a todos los que han trabajado a lo largo de los años en la Federación”, un trabajo que asegura, “todavía no ha terminado”.

La Federación Riojana de Municipios es una “organización que representa a 174 municipios, que defiende sus intereses y fomenta la cooperación entre ellos. Facilita el intercambio de experiencias y la realización de experiencias conjuntas”, una Federación que ha insistido es “especialmente útil para municipios pequeños”. La Medalla de La Rioja “nos anima continuar de conseguir una Rioja aún mejor y seguiremos trabajando juntos por defender a pueblos y construir un futuro próspero para todos”. Loyo asevera que la Federación cuenta con cuatro pilares a los que ha querido agradecer, especialmente, el trabajo realizado hasta ahora. “Alcaldes y concejales de los distintos municipios, trabajadores de los ayuntamientos, trabajadoras de la Federación y las familias”. Con un “viva La Rioja, vivan los pueblos”, ha terminado su exposición.

Riojano Ilustre, Fernando Riaño

También de manos del presidente del Gobierno de La Rioja, Riaño ha recibido el galardón. “Gracias de corazón por estar aquí”, ha comenzado su discurso haciendo referencia a dos verbos, reconocer y agradecer. Riaño también ha recordado a sus padres que “aunque no estén presentes, nos cuidan y acompañan”. “Me siento muy honrado y emocionado, es un honor inmerecido estar hoy aquí en un día tan especial como hoy porque es el cumpleaños de mi hijo mediano” ha insistido.

También en el escenario del Refrectorio, Riaño ha recordado a los premiados y galardonados otros años, “personas a las que he admirado como Gustavo Bueno, Rafael Azcona, nuestras universidades”. Y una mención especial para los que ha tildado de “imprescindibles como los sanitarios y sociosanitarios, el GAR, el coronel del GAR, Jesús Galloso, a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. En este listado también ha incluido a los cuatro agentes del GAR que perdieron la vida en el accidente en Sevilla. Imprescindibles también son “mis padres por darme la oportunidad de formarme y ponérmelo difícil, por no dar oportunidad a la queja, imprescindibles son también mis amigos, profesores, compañeros de entreno, mis guías, los jefes y todos aquellos que me inculcaron el amor por el deporte por enseñarme a dar un poco más de lo que llevo dentro. Estar aquí es más emocionante que estar el pódium de una carrera del mundo”.

Y cómo no, también se ha referido a sus hijos y su mujer porque “saben lo que se ve y no se ve y son capaces de generar esa actitud del día a día, esa energía positiva y a la organización a la que debo todo, el Grupo Social Once”.

Tras la intervención de Riaño vuelve a sonar la Orden de la Terraza, el Fandango de Suite Española de Enrique de Ulierte.