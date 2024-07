La distribución de menores migrantes enfrenta a los grupos políticos riojanos

Las reacciones de los grupos políticos no han tardado después del acuerdo para la distribución de menores migrantes alcanzado ayer en Canarias en la Conferencia de Infancia y Adolescencia, en la que la consejera riojana María Martín participó por videoconferencia. En La Rioja, el PP gobierna con mayoría absoluta, por lo que VOX aun no se ha pronunciado. Sí lo han hecho el PSOE e IU, muy críticos con el PP y el Gobierno de La Rioja.

Para La Rioja se ha establecido un cupo de acogida de 4 menores de los casi 400 que se ha acordado derivar, que se deben sumar a los 4 que le correspondían el año pasado y que siguen sin llegar. Martín declaró anoche, tras una reunión que se alargó más de cuatro horas, que la propuesta ha llegado a través de un preacuerdo previo a la reunión entre un Ministerio, que no concretó, y el Gobierno de Canarias, y que no permitió alcanzar un acuerdo entre las comunidades, según la consejera riojana.

PSOE: “El actual sistema basado en la solidaridad no funciona”

El PSOE ha ofrecido una rueda de prensa a primera hora de la mañana. La diputada regional Ana Victoria del Vigo ha explicado que la Conferencia Sectorial celebrada ayer “se había convocado para reformar la Ley de Extranjería y que las Comunidades del PP, que no acudieron de forma presencial, se desentendieron de esta cuestión”. Del Vigo ha recordado que “se ha trabajado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, en el que está el Partido Popular, un texto para modificar la Ley de extranjería y hacer esa solidaridad obligatoria entre las CCAA”.

Esta propuesta legislativa “se dio a conocer a todos los grupos políticos del Congreso y fue el propio PP el que solicitó que se informara a las Autonomías, por lo que se convocó esta Conferencia”. Es inadmisible, ha añadido Del Vigo, que “ahora sean las Comunidades gobernadas por Ejecutivos populares las que no quieran saber nada de este acuerdo alcanzado entre el Estado y la comunidad canaria”.

Sobre el reparto de menores que se ha acordado, la diputada regional del PSOE ha considerado que ha sido el mejor ejemplo de que “el actual sistema asentado en la solidaridad no funciona y, por eso, necesitamos esa reforma de la Ley de Extranjería”. Del Vigo ha recordado que la competencia de los menores que se encuentran en un territorio “es de las Comunidades Autónomas”. No obstante, el Gobierno de España “ya ha dejado muy claro que va a garantizar la suficiencia financiera y que ese reparto equitativo se verá acompañado de una financiación adecuada”. La diputada Socialista ha exigido al PP que “abandone la demagogia en este terreno, ya que es una cuestión de humanidad”.

Del Vigo ha asegurado que hablamos “de personas, de menores que llegan a nuestro país huyendo de guerras y del hambre y buscando un futuro mejor”. La diputada Socialista ha exigido al Partido Popular que “vuelva a la moderación y se aleje de la extrema derecha”. No puede ser, ha comentado Del Vigo, que “la única propuesta del PP en este terreno sea la de enviar a la Armada para evitar que lleguen cayucos a nuestras costas”.

Izquierda Unida: “No podemos permitir que se use a estos menores como arma arrojadiza en el debate político”

Izquierda Unida ha subrayado la necesidad de afrontar la cuestión migratoria como un fenómeno estructural y dinámico, que requiere de una reforma profunda y solidaria de nuestro sistema de acogida. “Es imprescindible establecer un mecanismo vinculante que asegure la solidaridad entre todas las comunidades autónomas. Si la solidaridad no se puede construir voluntariamente, habrá que establecer la obligación de solidaridad reformando artículo 35 de la Ley de Extranjería, en lo que ya se está trabajando” ha señalado Moreno.

Izquierda Unida ha expresado hoy su preocupación ante la postura de las comunidades del Partido Popular respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados. “En la conferencia sectorial celebrada ayer, el Ministerio de Juventud e Infancia presentó una propuesta clara y estructural basada en los derechos humanos para abordar esta situación. Sin embargo, la respuesta de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ha sido, una vez más, ambigua e insuficiente”, ha declarado Henar Moreno, portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja. Moreno ha destacado también el papel fundamental que juega en este sentido el Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, y su firme compromiso con los derechos humanos y nuestro propio ordenamiento jurídico.

“Son niños y niñas que llegan a nuestro país solos, en situación de desamparo, y tenemos la obligación moral y legal de acogerlos de manera digna,” ha afirmado la diputada de Izquierda Unida. “No podemos permitir que se utilicen las vidas de estos menores como arma arrojadiza en el debate político, especialmente cuando se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.”

La portavoz de Izquierda Unida ha criticado también la actitud del Gobierno de La Rioja: “Si realmente hay un problema de infraestructuras de acogida en nuestra comunidad, el Gobierno de Capellán debe invertir más recursos en este servicio en lugar de mantenerlo precarizado y utilizarlo como excusa para evitar la acogida. El señor Capellán dice que no tiene infraestructuras suficientes para acoger a cuatro niños. Lo que no tiene es voluntad política, no es una cuestión de recursos, no es creíble” ha concluido.

El PP asegurará a los 4 menores “la mayor dignidad posible”

El Partido Popular ha respondido que “los dirigentes del PSOE pueden hacer toda la demagogia que consideren oportuna con un asunto tan serio como este, pero ni pueden negar la realidad ni tampoco están legitimados para dar lecciones de solidaridad”. Según el PP, el Gobierno regional anterior, que lideraba el PSOE, fue el único que votó en contra del del acuerdo para el reparto de menores migrantes en 2022 argumentando que “era imposible acoger el cupo que correspondía a nuestra región”.

Además, el PP vuelve a alegar que “las comunidades autónomas no tienen competencias en política migratoria”, para decir que poco pueden aportar a la Ley de Extranjería. “A pesar de ello, La Rioja y otros territorios consideran que la intención de reformar la Ley únicamente persigue trasladar a las comunidades autónomas una responsabilidad que corresponde al ministerio. Es el Gobierno central el que tiene que definir una política migratoria a largo plazo, al margen de situaciones coyunturales”, apunta el PP.

El PP defiende que “las comunidades autónomas han demostrado sobradamente su solidaridad aprobando los dos acuerdos del 2023 y del 2024 con responsabilidad”. “Ahora es el Gobierno de Pedro Sánchez el que debe hacer lo propio, aceptando las competencias de las regiones superadas por la crisis migratoria y asumiendo su responsabilidad de acuerdo a las circunstancias actuales”,

Añaden que “a pesar de los intentos torticeros del PSOE por retorcer la realidad, lo cierto es que el Ejecutivo regional del PP siempre se ha mostrado dispuesto a la acogida, atendiendo en todo momento a las circunstancias y a la disponibilidad de sus recursos, como no puede ser de otro modo y como corresponde a una Administración responsable”. En este sentido, defienden “La Rioja ofrecerá a otros 4 menores migrantes no acompañados llegados recientemente a Canarias un acogimiento de calidad e integral que garantice a los menores la mayor dignidad posible”.