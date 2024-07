La Rioja tendrá que acoger a cuatro menores migrantes, además de los cuatro fijados el año pasado que aún no han llegado

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia entre el Ministerio y las comunidades autónomas ha acordado la derivación voluntaria de 347 niños y adolescentes, aunque se calcula que Canarias necesita trasladar para aliviar su situación a más de 2.000 menores. Para La Rioja se ha establecido un cupo de acogida de 4 menores, que se suman a los otros 4 menores que La Rioja acordó acoger en 2023 y que todavía no han llegado, según el Gobierno de La Rioja, porque el Gobierno de España no ha fijado su fecha.

A pesar de que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se ha alargado durante más de cuatro horas, la consejera Salud y Políticas Sociales de La Rioja, María Martín, ha asegurado que no ha habido posibilidad de acuerdo “porque minutos antes de la reunión, otro Ministerio distinto al convocante anunció un preacuerdo unilateral con el Gobierno de Canarias y esa propuesta ha llegado a efecto”.

La Rioja, como el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP, han reclamado una política de inmigración basada en “la seriedad, la responsabilidad y la planificación. No se puede improvisar cuando estamos tratando de atender a menores de edad. Como llevamos este año diciendo y demostrando, estamos dispuestos a la acogida, pero siempre en la medida de nuestro tamaño y recursos. Es decir, ofreciendo un acogimiento de calidad e integral que garantice al menor migrante no acompañado la mayor dignidad posible y el mismo trato que el resto de menores que acogemos”, ha dicho.

Sobre la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería, María Martín, y el resto de consejeros del PP han criticado que han conocido el contenido del borrador solo un día antes de la reunión, por lo que el encuentro no ha conseguido avances en este sentido. “Un aspecto únicamente informativo sobre el que las comunidades no tiene competencias”, han dicho desde el Gobierno de La Rioja. No obstante, sí han valorado que la reforma de esta Ley únicamente persigue “trasladar una responsabilidad que es del Ministerio a las comunidades”.

A juicio de la consejera riojana de Políticas Sociales, “el Gobierno tiene que definir una política migratoria a largo plazo, al margen de situaciones coyunturales. Entendemos que el Estado está desbordado pero el problema no se soluciona trasladándolo a las comunidades autónomas sino con políticas más profundas y coordinadas con otros países”. En ese sentido, se lleva tiempo insistiendo al Estado para que “declare la Emergencia Migratoria y busque un marco conjunto de gestión de la inmigración en el seno de la Unión Europea”.

“Estamos frente a una crisis humanitaria estructural y para hacerle frente el Gobierno Central debería haber presentado un diagnóstico y una planificación con recursos de infraestructuras, de profesionales y de financiación. Así se lo hemos reclamado las comunidades porque hasta el momento somos las únicas que estamos actuando y lo estamos haciendo por solidaridad y por responsabilidad ante la inacción del verdaderamente competente que es el Estado”, considera María Martín.

La consejera riojana no ha asistido a la visita al centro de menores de Tenerife convocada antes de la Conferencia Sectorial de Infancia de este miércoles. Ningún representante de las comunidades del PP se ha desplazado hasta el recurso de Hoya Fría, un macrocentro que acoge en la actualidad a 234 menores migrantes no acompañados. “Le pedimos al PP que busque un hueco en su agenda y, antes de valorar la reforma de la Ley de Extranjería, venga a uno de estos centros y mire a los ojos a los niños que están aquí”, ha dicho la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, antes de entrar a la reunión con las comunidades autónomas.

Por su parte, el Gobierno de La Rioja asegura estar trabajando en ampliar la red de acogida “aunque es un proyecto que precisa de tiempo, financiación y profesionales especializados”. En estos momentos La Rioja dispone de 135 plazas para la atención a menores, distribuidas en 2 centros, 11 pisos y 4 centros terapéuticos de otras comunidades autónomas para niños y jóvenes que requieren de una intervención especial. Aseguran que La Rioja tiene ya una saturación residencial muy elevada, por encima del 90%, si bien solo nueve son menores migrantes.