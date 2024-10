Estudiantes riojanos tienen que pagarse clases particulares por falta de profesores y miedo a repetir curso

El alumnado del Doble FP Superior de Desarrollo de Aplicación Web y Desarrollo Aplicación Multiplataforma del IES Comercio no ha recibido ni una sola clase de una de las asignaturas más importantes de su último curso. Y es que todavía no tienen profesor para impartir 'Desarrollo web en entorno cliente', una asignatura con una carga lectiva de seis horas semanales.

La situación es preocupante porque el curso para ellos termina en enero, cuando les ponen las notas, para empezar el periodo de prácticas en febrero. Con uno de los cuatro meses perdidos de esta asignatura y sin previsión clara de cuándo tendrán docente, temen qué va a pasar con su formación. “Tenemos la sensación de que vamos a llegar a prácticas sin la formación necesaria y, no solo eso, si nos ponemos en lo peor, no sabemos si podemos llegar incluso a tener que repetir el curso por la carga horaria que tiene, si nos harán un aprobado general, que lo dudo, o si la asignatura no aparecerá en el expediente”, alerta el Gonzalo Gómez, uno de los trece estudiantes de este doble grado, para denunciar la falta de información a la que también se están enfrentando.

Los estudiantes afectados se están costeando formación por su cuenta. Algunos han comprado cursos online con su dinero, con un precio que ronda los 30 euros, y otros asisten a clases particulares con un coste de 25 euros semanales. “Vamos a reclamar a Educación que, si no son capaces de solucionar pronto la falta de profesores, quizá podrían financiarnos los cursos que tenemos que hacer por nuestra cuenta”, señala este estudiante

La Consejería de Educación les ha citado para una reunión este jueves y aseguran que esto les da “un poco de esperanza pero tampoco demasiada”, según lamenta Gonzalo Gómez. No ven una solución rápida ante un importante problema de falta de profesorado después de un mes del comienzo de curso y nadie les ha hablado de fechas: “Lo único que sabemos son las declaraciones del portavoz del Gobierno este martes cuando dijo que en noviembre estarían todas las vacantes cubiertas, y ya es empeorar porque hasta hace unos días era octubre”.

Faltan cuatro profesores de una misma área

Solo en el IES Comercio faltan cuatro plazas de profesor de Informática: dos a jornada completa, una de un tercio y la que corresponde al profesor mencionado, que es una baja. “Se podían haber anticipado al problema ya que el profesor estaba de baja antes de empezar el curso”, señalan los alumnos. Además, desde el centro les han avisado de que a los docentes que vayan llegando se les ofrecerán antes las plazas vacantes que la sustitución que corresponde al profesor que impartirá 'Desarrollo web en entorno cliente' en este FP doble.

La Consejería de Educación ha cifrado en siete el número de vacantes de profesores sin cubrir en La Rioja aunque desde el sindicato Comisiones Obreras alertan que este dato puede ser bastante más alto. Además, esta es la cifra de plazas para todo el curso, a la que habría que sumar las sustituciones, un grave problema en La Rioja, con más de una veintena de especialidades con la lista de interinos agotada.

Los sindicatos llevan desde el comienzo del curso denunciando la falta de profesorado y la poca previsión para cubrir estas vacantes. En especialidades como Informática la situación se agrava con las dificultades para encontrar profesionales. “La Consejería está actuando a la desesperada, incluso han traído a un profesor de Matemáticas a impartir Informática sin la formación necesario y él mismo ha tenido que renunciar”, cuenta Gonzalo Gómez. Mientas, él y sus compañeras asisten cada día al aula a la espera, un mes después de empezar las clases, de un profesor para las asignaturas más importantes de su último curso.