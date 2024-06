El final feliz de la pesadilla de esta mujer que se durmió en Nochevieja y despertó en marzo enganchada a un respirador

El 31 de diciembre de 2023 la vida de Claudia Marisa Sánchez se paró. Un catarro complicado, una bronquitis y una neumonía bilateral dejaron a esta mexicana en coma inducido, debatiéndose entre la vida y la muerte. Cinco meses después, Sánchez ya duerme sin respirador. En esta lucha por la vida, una fecha, 25 de enero. “Ese día los médicos del San Pedro nos dijeron, Claudia se muere. No había tejido sano en sus pulmones, de hecho la rechazaron del Hospital de Bilbao porque al parecer estaba tres veces más grave que el paciente más grave que habían tenido, Claudia estaba desahuciada”.

Eider Martínez es amiga de la familia. Ha sido la encargada de poner en marcha el crowdfunding y también ha querido contar a Rioja2 lo que ella considera “un milagro” y el final feliz de esta historia. Su protagonista continúa en la UCI del Hospital San Pedro, y “desde le pasado 31 de mayo duerme sin respirador y es capaz de dar paseos cortos”. De hecho, el día de la entrevista, le quitaron la cánula por lo que una posible recaída ya no es una posibilidad. “Los últimos meses han sido como una montaña rusa, pero ya vemos que hay una salida”.

“Poco a poco voy saliendo y me siento afortunada de encontrar a gente tan buena a mi alrededor”. A través de este vídeo, Sánchez da las gracias a todas las personas que han estado ahí. “Sé que Toño se ha sentido arropado durante todos estos meses y espero verlos pronto por la carretera haciendo una ruta. Gracias por estar con nosotros en esta prueba tan dura que estamos enfrentando, con ustedes ha sido más fácil y llevadera”.

Y es que parece que la pesadilla de esta mujer que se “durmió en Nochevieja y despertó en marzo enganchada a un respirador” ha quedado atrás. Durante los meses que permaneció en coma, cuenta Martínez, “nos ha dicho que recuerda voces de la gente que estaba con ella, se sentía acompañada, era consciente de que estábamos allí”.

Y así era porque Sánchez nunca ha estado sola. Amistades, familia y Toño Garrido, su marido, le han acompañado durante todos estos meses. “Él ha dejado todo por estar al lado de su mujer porque toda su familia vive en Méjico”. Garrido es albañil y autónomo y ha podido acompañar a su mujer gracias a la solidaridad de su gente y de otras personas “que no le conocen de nada y que también le han apoyado. Como la mujer que le ha dejado su piso en Logroño durante todo este tiempo”. Una mujer a la que conoció en la UCI del Hospital San Pedro y que no dudó en cederle su piso para evitar que cada día se tuviera que desplazar hasta Aldeanueva de Ebro, localidad en la que reside esta pareja. Y como esta mujer, las personas que han colaborado en el crowdfunding puesto en marcha por la amiga de la familia y con el que se han recaudado unos 6.000 euros “que le han permitido seguir pagando las facturas a pesar de no tener ingresos”.

Y es que de esta historia, además del final feliz, también es destacable la ola de generosidad que se ha generado. “Claudia es muy buena persona y cuando pasan estas cosas, la gente intenta devolver todo lo bueno que ella nos ha dado y así se ha generado esta corriente de solidaridad tan grande. Son muchos los que han aportado lo que han podido al crowdfunding, otra persona el ha pagado todas las comidas durante el tiempo que ha permanecido en el Hospital... es increíble cómo se ha volcado la gente, muchos de ellos sin conocer de nada a esta familia”.

Claudia Sánchez todavía permanece en la UCI aunque la previsión es que después de las fiestas de San Bernabé sea trasladada a planta. Cada vez está más cerca su salida del hospital y cuando eso suceda, Sánchez sólo quiere recuperar su vida. “Está deseando volver a trabajar, volver a encontrarse con críos del pueblo en el polideportivo municipal en el que trabajaba y escribir un libro. Es filóloga de formación y quiere dejar por escrito lo que le ha pasado, su experiencia con final feliz para que otras persona que estén pasando por lo mismo vean que es posible”.

Y a través de este medio, Sánchez agradece la ayuda y el apoyo recibido durante estos meses por parte de familiares, amistades y demás personas que se han implicado en la recuperación de Claudia Sánchez entre los que están, por supuesto, los profesionales sanitarios. “Es emocionante ver cómo se ha escapado de una muerte casi segura”.