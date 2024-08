El Gobierno de La Rioja establece riesgos de incendio más bajos que AEMET y medidas más laxas que las marcadas por la Ley de Montes

El Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha este verano un índice propio para la medición del riesgo de incendio forestal. Sin embargo, el mapa de riesgo resultante con el denominado IPOGIF, poco tiene que ver con el de la Agencia Estatal de Meteorología. El Gobierno de La Rioja está rebajando el riesgo de incendio respecto a la medición nacional y con ello, está marcando restricciones más laxas.

El IPOGIF divide el territorio riojano en cinco zonas de características homogéneas y establece el nivel de riesgo de incendio forestal de cada una de ellas entre muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto, extremo y muy extremo. Así, el Gobierno de La Rioja ha establecido este miércoles riesgo muy alto en la zona de la ribera del Ebro y alto en el resto.

Mientras, el mapa de AEMET está más cubierto de rojo, casi por completo, lo que además para la agencia meteorológica significa riesgo extremo, el más alto establecido. En esta medición se dividen los niveles entre bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. Para este jueves, el riesgo era extremo en toda La Rioja, excepto en las zona oriental de la ribera del Ebro y la zona del Alhama y las sierras de la Demanda, Urbión y Cebollera.

También el IPOGIF es más laxo para este jueves, cuando para el Gobierno de La Rioja todo el territorio de La Rioja estará en riesgo alto y para AEMET solo estará en riesgo alto la zona de la ribera del Ebro en su parte más oriental. Para el resto, establece riesgo muy alto las sierras de La Demanda, Urbión y Cebollera (excepto las zonas colindantes con Burgos y Soria, en extremo) y el valle del Ebro en La Rioja Alta y Media (con algunas zonas también en extremo) y todo el resto del mapa se mantiene en riesgo extremo, el más alto establecido por AEMET.

Si bien los niveles de riesgo pueden ir actualizándose, la previsión para los próximos días -que se puede consultar- muestra que de forma sistemática el riesgo que establece el Gobierno de La Rioja siempre es menor, hasta el domingo, cuando se prevén temperaturas de más de 40 grados y ambos mapas mantienen todo el territorio riojano en riesgo extremo. No obstante, riesgo extremo es el máximo nivel para AEMET pero no para el índice propio del ejecutivo riojano, que contempla también la categoría muy extremo, aunque no la activa a pesar del anuncio de ola calor.

La Ley de Montes fija que las medidas contra incendios se fijen según los datos de AEMET

Más allá del nivel de riesgo en sí, ello significa diferencias en las medidas antiincendios, de manera que el Gobierno de La Rioja está siendo más permisivo con las restricciones. Además, la Ley de Montes, en su modificación del 1 de agosto de 2022, recoge que las comunidades autónomas deberán aplicar inmediatamente las prohibiciones y limitaciones de circulación y acceso establecidas en sus de planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales cuando el riesgo de incendio sea nivel muy alto o extremo de acuerdo con la información meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología y eliminación un añadido que permitía marcar las prohibiciones según “el órgano autonómico correspondiente en el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho servicio”.

Sin embargo, el Gobierno de La Rioja sí está marcando las restricciones según su IPOGIF y, por ejemplo, establece que se prohíban los trabajos forestales con desbrozadoras manuales o autopropulsadas en zonas de peligro con riesgo extremo o superior, quedando a partir de riesgo muy alto sometidas a las condiciones de la Orden de incendios. Así, por ejemplo este miércoles, el Gobierno de La Rioja no prohíbe estos trabajos directamente en ninguna zona de La Rioja y según AEMET estarían prohibidos en todo el territorio.

Incendios por maquinaria forestal y acusaciones cruzadas

En este contexto se han producido varios incendios forestales, provocados algunos de ellos además por máquinas de trabajo forestal, como en Canales de Sierra, con unas 9 hectáreas quemadas. El PSOE ya declaró entonces que “si el Gobierno de La Rioja hubiera cumplido la normativa estatal, el reciente incendio de Canales de la Sierra no se habría producido”, dijo el exconsejero de Medio Ambiente, Álex Dorado.

El día del incendio el riesgo en Canales era muy alto para AEMET -y prohibía el uso de maquinaria- y alto para el índice propio del Gobierno de La Rioja. Por ello, Dorado afeó al ejecutivo que incumpliera la Ley de Montes y “otorgara autorización con carácter general, contrario a la normativa, que marca las autorizaciones a estas actividades como excepcionales y específicas para casos concretos”.

El PP no tardo en responder acusando al PSOE de “mentir, manipular y hacer gala de una profunda desinformación” y señalaron que la procesadora que provocó el incendio “no estaba trabajando en sentido estricto, sino trasladándose por la pista forestal hacia un punto de carga porque iba a ser trasladada a otro aprovechamiento”. Añadieron también que esos trabajos sí estaban permitidos, eso sí, según la Orden de Incendios autonómica, mientras que la ley nacional los prohibía.