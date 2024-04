“Es importante que dentro del curriculo educativo se incluya conocer las tradiciones y bailes de La Rioja”

Su nombre es Judith Calvo Ballesteros y confiesa que una de sus pasiones es bailar. Pertenece Aries de La Rioja, un grupo folclórico que lleva cuatro décadas recuperando y divulgando el folclore riojano. Es además maestra, y desde hace dos años, recorre los colegios de La Rioja para hablar al alumnado del folclore y tradiciones de La Rioja, aunando así dos de sus pasiones.

Y es que Calvo está impartiendo uno e los talleres incluidos dentro de los Proyectos de Innovación Educativa y está recorriendo La Rioja enseñando al alumnado las tradiciones y bailes de La Rioja. Una experiencia con la que comenzó el año pasado, que ha repetido este año y que califica “de 10”. “Cuando me propusieron desde la Consejería de Educación formar parte de este proyecto no lo dudé ni un segundo, acercar a los centros riojanos el folclore de nuestra tierra y nuestras tradiciones me parece fundamental y muy enriquecedor”.

Y es que esta riojana siente cierta envidia cuando viaja a otras comunidades autónomas, como País Vasco o Aragon, en las que “sí conocen sus jotas y bailes tradicionales, algo que en La Rioja no pasa. Pertenecemos a un lugar y es bonito saber estas estas cosas”, considera.

Y eso es lo que trasmite al alumnado de los centros que se han sumado a este Proyecto de Innovación Educativa, 'La Rioja es nuestra tierra', un proyecto cuya finalidad es ampliar el conocimiento del patrimonio cultural, artístico y natural de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la comunidad educativa, abriendo caminos para su traslación a la actividad educativa en interacción con el alumnado. Con este fin se promueve el desarrollo de proyectos que enmarcan la actividad educativa en el soporte que supone el conocimiento de nuestra comunidad, así como la valoración crítica de nuestra identidad como base para promover el desarrollo integral de cada persona y como medio para contribuir al ejercicio de una ciudadanía capaz de valorar lo que aporta nuestra cultura de origen, vivir desde la pluralidad y construir espacios interculturales.

Así, y a lo largo de los talleres de una hora de duración, Calvo trasmite al alumnado nociones sobre el folclore riojano, qué es una jota, qué es una danza, cuáles son los instrumentos más habituales, los palos, las barras, las espadas, los arcos... y también les llevo trajes de danza y les enseño a vestirse, a ponerse las medias, los pololos, la combinación, los accesorios del pelo... “. La parte más entretenida llega cuando comienza la práctica. Porque Calvo también les muestra bailes como La Fragua, ”el baile de los oficios, un troqueado o baile en el que se utilizan palos y en el que hay cinco músicas, les muestro cómo hacer los cruces... y es una de las partes que más suele gustar“.

Éste es uno de los Proyectos de Innovación Educativa que impulsa el Gobierno de La Rioja entre los que también destaca el PIE a la Convivencia Educativa cuyo objetivo es mejorar la convivencia en los centros educativos, implementando modelos alternativos de convivencia que desarrollen valores prosociales e impulsen la educación emocional, los procesos de diálogo y las estrategias de convivencia positiva, para la mejora de la gestión de los conflictos y la reducción de los mismos, integrando para ello a toda la comunidad educativa.

El PIE ApS, Construyendo aprendizaje, transformando entorno es una metodología que se revela muy eficaz, pues une intención pedagógica con intención solidaria, al plantearse como un proyecto educativo con utilidad social. En él, el alumnado se implica en necesidades reales del entorno, con la finalidad de transformarlo. En palabras del Centre Promotor d’Aprenentatge Servei, primera iniciativa territorial creada en este ámbito, “el Aprendizaje-Servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el cual las y los participantes se forman al implicarse en necesidades reales del entorno, con la finalidad de mejorarlo”.

Otro proyecto de innovación educativa que se ha ofertado este curso es Almazuela 2.0: radio, televisión y prensa. Un proyecto con el que se busca fomentar modelos de comunicación y ciudadanía integral que impliquen tanto a la sociedad en su responsabilidad educativa como a los centros en el compromiso social, la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud lanza este proyecto piloto de prensa digital, televisión y radio escolar llevando formación y materiales a los centros educativos de La Rioja.

#COVIDA: Procesos artísticos es otro de los proyectos ofertados en el que se destaca la importancia de los caminos de construcción que genera el arte como metodología de trabajo, donde lo importante es el proceso más que el producto final. En la convocatoria de este año 2023-2024 el tema elegido es “animal”, temática que permite diferentes acercamientos que enriquecerán y actualizarán el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros participantes.

También es un proyecto de innovación educativa 'Tirar de la lengua', proyecto que tiene por objeto mejorar de la competencia en comunicación lingüística como herramienta básica en la adquisición de nuevos aprendizajes, la revisión metodológica y la inclusión de la biblioteca en el centro como núcleo de recursos, acceso a la información y espacio de experiencias educativas. Y así, los centros que han optado por este PIE han podido optar por varias líneas de trabajo:

·Mejora de la competencia lingüística a través de la tecnología, las artes escénicas y plásticas: dramatización, monólogos, creación de vídeos, animación, talleres de escritura creativa, videojuegos, cómic, nuevas narrativas etc.

·Creación de espacios de lectura en el centro: organización, preparación y propuestas de actividades de dinamización de estos espacios: biblioteca escolar, rincones de lectura en el centro, en las aulas, en el patio, etc.

·Conexiones: clubs de lectura y escritura, tertulias dialógicas, autores y editoriales, participación y colaboración con las bibliotecas municipales, maletas viajeras etc.

Con el PIE 'Robótic@', se busca promover la implantación del pensamiento computacional (tal y como se recoge en los currículos de los diferentes niveles educativos) así como fomentar el uso de dispositivos robóticos en el aula. Y el de Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad es un proyecto que permite a los centros educativos iniciar una camino hacia la sostenibilidad implantando mejoras socio ambientales a través de la participación de alumnos, profesores, familias y personal no docente. Este proyecto tiene como objetivo primordial, promover procesos de aprendizaje colaborativo que capaciten a la comunidad educativa a entender los retos, asumir las responsabilidades, tomar las decisiones y ejecutar las acciones necesarias para construir sociedades más sostenibles.

Y el último, Expediciones Pedagógicas, se centra en generar un espacio de colaboración e intercambio de experiencias entre Centros Educativos, a través de la observación de la práctica de clase y la reflexión en torno a ella.