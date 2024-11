A tu lado en Nochebuena: una cena del Teléfono de la Esperanza para combatir la soledad no deseada

En algo más de un mes estaremos inmersos en la Navidad. Una época cargada de costrumbres, tradiciones y reencuentros. Unos días que evocan imágenes de calidad y compañía, pero esto no es así siempre ni para todos. “Y es que hay muchas personas que no cuentan con un entorno cercano en el que sentirse recogido”, aseguran desde el Teléfono de la Esperanza, “porque algunas personas han perdido a sus seres queridos, otras viven lejos de sus familias, muchas viven solas cada día y esos días también”. Y para muchas de estas personas, es muy importante sentirse acompañadas en Nochebuena y en estas fechas se intensifica un profundo sentimiento de soledad y de tristeza en ellas.

Por todas estas razones, del Teléfono de la Esperanza de La Rioja vuelve a organizar, dentro del programa 'A tu lado, A tu lado en Nochebuena “un espacio en el que compartir la cena de Nochebuena junto a otras personas en la misma situación, disfrutar de una velada en compañia y, tal vez, iniciar nuevas amistades”.

Y así, a la cena 'Nochebuena a tu lado' podrá asistir cualquier persona que se sienta sola, “que pase la Navidad a solas porque su familia no está aquí en ese momento, porque haya fallecido alguien cercano con quien compartía hasta ahora, porque lleva tiempo pasando sola estas fechas y quiere hacerlo ahora acompañada… o por cualquier otro motivo”. El objetivo, insisten, “pasar una Nochebuena en compañía con otras en su misma situación y con voluntarios y amigos del Teléfono de la esperanza de La Rioja”.

Las personas interesadas en asistir a esta cena deben tener invitación. Para inscribirse deben llamar al teléfono 941 24 49 48 (por las mañanas de 9:30 a 13:30 h.) o escribir a larioja@telefonodelaesperanza.org y concertar una cita en el Teléfono de la esperanza para recoger la invitación. El plazo de inscripción está abierto del 5 de noviembre al 5 de diciembre.

La presidenta del Teléfono de la Esperanza de La Rioja, Magdalena Pérez recuerda que la experiencia de los dos años anteriores ha sido “muy bonita y entrañable para todas las personas que han participado en ella”, y por esta razón se han animado a facilitar otra vez este año este espacio tan importante para muchas personas muy diversas, con situaciones personales muy diferentes, pero todas necesitando pasar esa noche junto a otras para hacer más suave el sentimiento de soledad y de añoranza que están viviendo“. Y es que Pérez confiesa que ”es sorprendente y muy emocionante ver cómo se acercan a compartir silenciosas, observadoras, y cómo en muy poco tiempo entre todas se crea un clima de cercanía, de acompañamiento, un ambiente familiar en el que participan, conversan, ríen como amigas, cantan villancicos, compartiendo el momento. Gracias las empresas colaboradoras disfrutamos de una cena deliciosa y un ambiente muy entrañable… “.

Una experiencia y una iniciativa que es posible gracias a las empresas colaboradas que la hacen posible como el Grupo Samaniego, Eurotoques, BOAL Eventos, 3 Lises, panadería el Paraiso, Celebona, Jeff de Bruges, Santos Ochoa, Azalea, Carlos Villoslada y las mujeres solidarias de Baños que junto con un grupo de voluntarios y voluntarias del Teléfono de La esperanza se encargan de que todo esté en su punto y también de compartir esa noche con quien así lo desee.

La soledad no deseada, un fenómeno que va en aumento

La soledad no deseada es un fenómeno cada vez más presente en la sociedad. Las personas en esta situación carecen o tienen muy pocas relaciones significativas y sienten un enorme vacío, tristeza o miedo. Algo que parece sucede a otros cuando no es así. De hecho, a lo largo de esta año, el Teléfono de la Esperanza ha recibido más de 800 llamadas relacionadas específicamente con soledad no deseada intensa y generadora de sufrimiento. Por esto, insistien a las persona que se sientan solas a acudir al programa “A tu lado', del Teléfono de la Esperanza, un espacio en el que se brinda apoyo, acompañamiento y recursos frente a la soledad o el aislamiento a quien lo necesite.