Logroño se concentra este viernes contra la LGTBIfobia con recuerdo a las tres mujeres lesbianas asesinadas en Argentina

La entidad social riojana GYLDA LGTBI+ ha convocado una concentración este viernes 17, a las 19 horas, en la plaza Diversidad de Logroño con motivo del Día Internacional de la LGTLa entidad social riojana GYLDA LGTBI+ ha convocado una concentración este viernes 17, a las 19 horas, en la plaza Diversidad de Logroño con motivo del Día Internacional de la LGTBIfobia.

“Se rechazarán los discursos de odio que señalan a las víctimas y la complicidad de quien debe hacerle frente, porque el odio al diferente, como es la LGTBIfobia: mata”, señalan desde la asociación. Además, apuntan que “entre los factores que dan fuerza a estas discriminaciones se encuentran los discursos que señalan peyorativamente a las minorías y a toda aquella persona diferente; así como una mal entendida cultura heterocentrista, machista y patriarcal, que llevan al odio, desprecio, acoso, ataques, violencia y asesinatos a las minorías por todo el mundo”.

En la concentración de este viernes tendrá un especial protagonismo la condena al triple lesbicidio ocurrido en Buenos Aires y cuya última muerte se ha producido en la última semana y que está conmocionando a todo el mundo por su crueldad. Este feminicidio se produjo en un pequeño apartamento en el que residían dos parejas y contra el cual lanzaron un cóctel molotov que prendió la estancia. Cuando trataron de huir no pudieron hacerlo ya que el asesino, tras años acosándolas, había bloqueado la salida. La única superviviente, que también resultó malherida, ha perdido sus pertenencias y a sus compañeras, no pudiendo hacer frente a sus entierros.

“Se trata pues de un crimen machista con carácter lesbófobo que se produce con la complicidad institucional y social del Gobierno de la nación de aquel país, que no solo mira para otro lado, sino que ampara y defiende los discursos de odio. Sin ir más lejos, un portavoz del Ejecutivo de Javier Milei se burló del suceso y se suceden las ocasiones en que bajo el pretexto de la libertad individual del agresor se rebaja la magnitud del mismo”.

Aumento de violencia contra las personas LGTBI+.

Según el estudio de situación 2023 de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, en términos generales la discriminación hacia el colectivo LGTBI+ ha disminuido en la última década. Sin embargo, sí se registra un aumento de los registros de violencia y acoso contra las personas LGTBI+.

A nivel nacional, el informe ‘Rainbow Map’ de ILGA (la federación internacional de asociaciones del colectivo LGTBI+) España se mantiene en el top 5 de países europeos más seguros pese a que el 75% de la población ha percibido un aumento de los ataques y violencia hacia este colectivo. Este informe señala que en la mayoría de los países hay intención de legislar a favor del colectivo, sin embargo la realidad es que “ni se blindan los derechos conseguidos, ni las legislaciones son suficientemente claras, ni resultan útiles o adecuadas para proteger a las minorías”, explican desde la dirección del informe.

El informe sobre el estado del colectivo en España de 2024, dado a conocer en las últimas horas por la Federación Estatal LGTBI+ recoge que en los últimos cinco años en España solo se han contabilizado como delitos de odio el 0,57% de las agresiones lgtbifóbicas registradas en España, 1.739 hechos de odio frente a las 57.000 agresiones físicas o sexuales denunciadas por personas LGTBI+ desde 2019. Estos datos alertan de una infradetección de estos delitos, por lo que solo estaría trascendiendo “la punta del iceberg”, señalan los autores del informe.

Además, estos 57.000 casos son solo los denunciados ante las fuerzas de seguridad pero, según la investigación, solo se denuncian un 16,5%. La población LGTBI+ en España se eleva a 3.500.000 personas, estimado en base a datos del CIS. Así, el informe de la Federación Estatal LGTBI+, elaborado por 40dB, revela que alrededor de 350.000 personas LGTBI+ (10%) han sido agredidas física o sexualmente en España desde 2019; que aproximadamente 1.000.000 han sido acosadas (28,70%) y que cerca de 1.100.000 han sido discriminadas (32,40%).

De las agresiones, más del 40% sufrió una agresión sexual con intimidación y casi el 30% una agresión física grave (bofetadas, puñetazos, caída al suelo). De las discriminaciones, más de un 40% tuvieron relación con la discriminación en el ámbito laboral y más del 45% con la denegación de algún derecho.

Asimismo, más del 80% de las personas LGTBI+ (83%) han sufrido discriminación por ser LGTBI+ más de una vez en los últimos cinco años. Hay un 10% de personas que declaran haber sufrido discriminación más de 10 veces en ese periodo de tiempo.

Así, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, incide en que “con estas cifras en la mano, seguimos reivindicando a Interior una mayor eficiencia en la recogida de datos. También exigimos que se imparta formación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que la sensibilización con las realidades del colectivo sea real y que se creen unidades específicas que atiendan la discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad de género”.

Y es que, tal y como muestra el estudio, el 33% de las personas que no denunciaron no lo hicieron porque pensaron que no iba a servir para nada y casi un 20% por miedo a la respuesta LGTBIfóbica por parte de la policía. Además, en casi 1 de cada 5 casos (21%), se llamó a declarar a la persona denunciante para investigar otro caso diferente al suyo.