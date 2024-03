Alerta estafa en Logroño: El Ayuntamiento advierte de que no hay ninguna oferta de tarjeta de autobús urbano anual de regalo

El Ayuntamiento de Logroño advierte de que no ha lanzado ninguna oferta de tarjeta de autobús urbano anual de regalo. Al parecer, está circulando por redes sociales una información fraudulenta de forma que recomienda a la ciudadanía que no acceda a los enlaces que se están publicando ni faciliten ningún dato personal porque desde el Consistorio insisten en que no se ha lanzado ninguna oferta de tarjeta de autobús urbano anual de regalo.

Además explican que cualquier información o campaña relacionada con el transporte público de Logroño consta en las páginas oficiales del Ayuntamiento de Logroño y la tramitación de las tarjetas de transporte y bonobuses se realiza en el Punto de Información del Transporte Urbano, en la Avenida de la Solidaridad número 15, y en el Servicio 010.