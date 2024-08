Aparcamiento para autocaravanas en Logroño: “Sin sombra y con un número de plazas insuficiente”

En las últimas horas, el Ayuntamiento de Logroño informaba de la habilitación de un aparcamiento para 19 autocaravanas en la calle Río Lomo en el barrio de Los Lirios, próxima al Centro Comercial Berceo. Anuncio e iniciativa que ya sido cuestionada. Podemos de Logroño ha manifestado su descontento con la gestión del Partido Popular porque, dicen, “este plan nació de una propuesta impulsada por Podemos que fue aprobada en pleno, pero ha sido distorsionada por el actual equipo de gobierno hasta convertirla en una sombra de lo que debería haber sido”.

Y es que, aseguran que, “la creación de una zona de autocaravanas y campers en Logroño era y sigue siendo una necesidad, tal como lo demuestran los hechos. Durante los meses de verano, es común encontrar hasta un centenario de autocaravanas y campers en el aparcamiento de Las Norias, un espacio que no está destinado a este uso y que provoca una evidente saturación y desorden”. Y responsabilizan al Ayuntamiento de Logroño de ofrecer un servicio adecuado para este tipo de turismo en auge, “que no solo tiene un impacto positivo en la economía local, sino que también promueve un tipo de visita más sostenible y cercana al entorno”.

Ahora bien, para la formación política, el proyecto presentado por el PP de Logroño “dista mucho de ser una solución adecuada”. En cuanto al lugar de ubicación, “junto a una gasolinera, no refleja la acogida que queremos dar a estos visitantes. No es así como Logroño debe recibir a quienes eligen nuestra ciudad para una estancia temporal. Queremos ofrecer un entorno más adecuado y agradable, no uno que sea funcionalmente incorrecto y estéticamente poco acogedor”. El número de plazas, 19 tampoco es del agrado de Podemos Logroño que lo consideran “insuficiente porque cualquier fin de semana de verano se pueden ver hasta cien autocaravanas en la zona de Las Norias”. De forma que “limitar este servicio a menos de una veintena de plazas no solo es ridículo, sino que demuestra una falta total de visión y planificación por parte del Partido Popular. Esto no es un simple aparcamiento, es un servicio necesario que no puede ser atendido de manera tan precaria”.

Asimismo, Podemos Logroño también ha censurado la falta de arbolado y vegetación en la zona. “No hay ni un solo árbol en el espacio destinado para las autocaravanas, lo que no solo impacta negativamente en el confort de los visitantes, sino que también ignora completamente las necesidades de sombra y bienestar que son fundamentales en un entorno urbano moderno y bien pensado. Un proyecto verde, sostenible y pensado para las personas debería incluir vegetación que mejore la calidad del espacio y la experiencia de quienes lo utilizan”.

La asociación vecinal ha iniciado una encuesta en X

Por su parte, la Asociación Vecinal Los Lirios del Iregua también ha reaccionado al anuncio del Ayuntamiento de Logroño. En la red social X han iniciado una encuesta para conocer qué le parece a la ciudadanía esta iniciativa. Bien ¿por qué? y Mal ¿por qué? son las dos opciones de respuesta. “Ya que a nosotras y nosotros nadie nos ha consultado, nos gustaría conocer la opinión que os merece el parking de caravanas que el Ayuntamiento de Logroño va a habilitar en la gasolinera”, reza la publicación.