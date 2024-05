El Ayuntamiento de Logroño reconoce que Vox reclamó la cancelación de la obra de teatro pero niega motivos “feministas o proterroristas”

El Ayuntamiento de Logroño sí ha reconocido hoy que hubo una reclamación del Grupo Municipal de Vox para que se cancelase la obra de teatro 'Despotorre', prevista para este viernes en el Parque Gallarza dentro de la programación de CUCO. “Cancelación, ese es el término adecuado”, ha señalado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz intentando dejar claro en todo momento que no se trata de censura.

Ha negado rotundamente que esta decisión de cancelar la obra dos días antes de la fecha tenga algo que ver con “un debate abortista, feminista ni proterrorista” y asegura que lo único que se ha hecho es sustituir esa obra por otro espectáculo de una monologuista riojana “de contenidos mucho más familiares y adecuado para el público que esperemos que llene la plaza a las siete de la tarde”.

Recuerda que el objetivo de CUCO es generar un movimiento que favorezca al comercio logroñés y por eso el Ayuntamiento considera que la decisión es adecuada porque “en el espectáculo inicialmente programado podía haber algunos pasajes, momentos o expresiones muy poco afortunadas desde el punto de vista del público de familias y niños que se espera”.

Niega también que el Ayuntamiento tuviera conocimiento del contenido de este espectáculo hace meses. “Lo tendría la empresa que lo ha ofertado pero el pliego no se aprobó hasta principios de mayo”, afirma Sáinz, “puedo reconocer que podíamos haber estado más rápidos y no hacerlo dos días antes”.

De cara a próximos espectáculos, el concejal del Ayuntamiento de Logroño ha sido claro. “Si advertimos que hay alguno que pueda contener palabras que entre adultos son perfectamente habituales pero que a los oídos de los niños y las familias puedan ser chocantes, ejercitaremos nuestro derecho, no de censura, sino de variar el espectáculo y cambiarlo”, ha afirmado.

“No es un debate sobre feminismo, aborto ni discursos proterroristas sino una decisión en base a preservar la normalidad con el público al que se dirige”, ha concluido.

IU lo califica de “grave censura cultural”

Izquierda Unida ha criticado al Partido Popular tras la decisión del Ayuntamiento de Logroño, gobernado por el PP en mayoría absoluta, de censurar la obra de teatro ‘Despotorre’. Según el Ayuntamiento, la obra enaltece el terrorismo y hace apología del aborto, argumentos que Izquierda Unida califica de infundados y retrógrados.

“En primer lugar, que expliquen qué es para ellos hacer apología del aborto. Hablan del aborto como si fuera un delito porque es lo que ellos querrían, pero la realidad es que, aunque les moleste, el aborto no es un delito, sino un derecho”, ha expuesto la diputada regional de Izquierda Unida, Henar Moreno.

Para Izquierda Unida, este hecho supone una grave censura cultural. Moreno señala que no es un caso aislado, recordando el reciente veto de Vox en la Comunidad Valenciana a las películas ‘Barbie’ y ‘20.000 especies de abejas’. “Pero esta censura, como comprobamos en La Rioja, no viene solo de la extrema derecha. El Partido Popular no necesita de Vox para atentar contra la libertad de expresión. No los necesita en Logroño censurando ‘Despotorre’, igual que no lo hizo en Briviesca cancelando la obra teatral sobre el maestro republicano, Antoni Benaiges.”

La censura cultural en España parece estar en aumento. Obras como ‘Lightyear’, ‘Barbie’, ‘Orlando’, ‘20.000 especies de abejas’, y ‘El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca’ han sido objeto de censura por parte de las derechas. Ahora, ‘Despotorre’ se une a esta lista. “Las derechas señalan el feminismo, los derechos LGTBIQ+ o la memoria democrática como enemigos, cuando el único enemigo peligroso es su intolerancia y su odio”, ha declarado Moreno.

Izquierda Unida hace un llamamiento a la defensa de la cultura y la libertad de expresión. “Las que defendemos la cultura y la libertad de expresión iremos este sábado a ver la obra a La Sala Negra. Sin cultura no hay democracia”, ha concluido Moreno.

El Partido Riojano pide la comparecencia de Miguel Sainz para explicar la cancelación

Por su parte, el Grupo Municipal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño ha solicitado esta mañana a la presidenta del Pleno la comparecencia del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, tras la censura y cancelación de la obra ‘Despotorre’ a instancia de Vox.

El portavoz del grupo regionalista, Rubén Antoñanzas, ha calificado de “muy grave” lo sucedido en las últimas 24 horas y ha reclamado al equipo de Gobierno municipal explicaciones “claras y sinceras”, ya que no entiende que se deba a un “error de programación”, como ha dicho el propio Sainz.

Antoñanzas espera que en el próximo pleno, que tendrá lugar el jueves, 6 de junio, el concejal responsable pueda detallar los motivos que han llevado a esta cancelación y el coste económico que supone para Logroño.

“Es insólito e inaudito que el Gobierno haya cedido, una vez más, a las presiones y censura de Vox y que haya decidido enmendar una programación que había presentado hace dos semanas con el apoyo de todo el sector comercial de la ciudad”, ha censurado Antoñanzas.

“Desde el Partido Riojano vemos con preocupación el cambio de timón que está dando el Gobierno municipal a cuenta de Vox”, ha lamentado. “Como ejemplo –ha añadido- tenemos la retirada de la bandera LGTBI+ de la fachada del Ayuntamiento o el bloqueo de declaraciones institucionales relacionadas con la diversidad, igualdad, discapacidad y cambio climático que siempre han contado con la unanimidad del pleno, incluso estando el PP en la oposición”.

Igualmente, Antoñanzas ha expresado su “indignación por tener que soportar en cada pleno intervenciones de Vox que incitan al odio por su contenido racista, xenófobo y homófobo sin que hayan sido recriminados por parte del Ejecutivo del PP”.

En este sentido, el portavoz regionalista ha exigido al alcalde que “ponga fin a esta deriva y a discursos claramente ofensivos y excluyentes con una parte de la sociedad logroñesa a la que representamos toda la Corporación”.