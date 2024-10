Basura y ruido cada noche en el Parque del Ebro por las fiestas de novatadas

El Parque del Ebro se está convirtiendo es el escenario de las fiestas del comienzo de curso universitario y las novatadas. Tanto la noche del lunes como la del martes, los grupos de jóvenes se concentran en la parte trasera de Riojaforum, junto al palmeral que se acaba de plantar, con bebidas, un altavoz con música y dejando gran cantidad de basura cada noche.

“Se repite año tras año, pero este año es diario y no se actúa”, denuncia un vecino del Paseo del Prior, que subraya cómo en la zona viven con familias con niños pequeños e incluso hay una residencia de mayores. Después de dos noches seguidas, temen que el ruido y la basura continúen durante toda la semana.

Por su parte, la Policía Local dice no tener constancia de ninguna llamada, requerimiento o intervención por este motivo en la zona, tal y como han señalado fuentes municipales a Rioja2. Mientras algunos vecinos aseguran que llaman en reiteradas ocasiones y no obtienen respuesta. “¿Podría hacer esto en Gran Vía? Pues aquí tampoco debería”, apunta irónico un vecino teniendo en cuenta que a partir de la madrugada no se puede beber en la vía pública en Logroño.

Los vecinos describen cómo por las noches “hay universitarios en pijama, vasos de plástico tirados por todas partes, otros que llevan un altavoz gigante que lleva ruedas y carretilla, cajas y cajas de bebida”. Y a la mañana siguiente, el Parque del Ebro amanece lleno de basura, con vasos, huevos, harina, botellas.... “El Ayuntamiento de Logroño es consciente porque, aunque no a primera hora y no del todo, algo están recogiendo”. Además, “es curioso que la calle Emilio Francés no se limpia porque es de cuarta y la basura de las novatadas se recoge al día siguiente”, apunta un vecino del barrio.