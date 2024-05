Se buscan parroquianos para sermón hecho con humor

La monologuista, feminista y agitadora habituada a pisar charcos, Esther Gimeno, se ha propuesto oficiar este sábado en Logroño una ceremonia, a base de risas, y también se reparte alguna hostia, de desacralización de convenciones sociales de las que debemos arrepentirnos como sociedad, como la estética, el sexo, la edad, la meritocracia… La homilía tendrá lugar esta sábado 11 de mayo a las 22:30 en la Sala Negra Café Teatro.

Al grito de guerra de ¡Arrepentíos! Tú puedes ser una buena parroquiana o parroquiano para este monólogo de stand up travestido en sermón que aprovecha los elementos que han hecho de la misa el mejor espectáculo de la historia: canciones, velitas, vestuario, culpa, vino y un monaguillo sorpresa están al servicio de esta ceremonia- sermón en clave cómica.

Esther, en una hora y cuarto te desmonta las creencias sobre imagen, capitalismo, religión y sexo. Y si le da tiempo, te teje una bufanda para que no cojas frío. Si no tienes nada de lo que arrepentirte, a lo mejor esto no es lo tuyo.

Tras su visita a Logroño del pasado mes de octubre, Esther Gimeno vuelve a Logroño para abrir con ¡Arrepentíos! una serie de espectáculos pensados para remover conciencias que Sala Negra Café Teatro está programando para un público con un toque ideológico y que incluye shows de comedia como “Despotorre” el uno de junio, de la cómica Ane Lindane (@lindaneAne) o como “Noche de Chicas”, el 14 de junio, un show diseñado por mujeres y SOLO para mujeres, que ha sido denunciado por “discriminación de sexo” ya que los hombres tienen prohibida la entrada.

Si eres socio o socia de elDiario.es y Rioja2.com, vente a troncharte de risa con ARREPENTÍOS, con un 25% de descuento utilizando el código que encontrarás en este enlace del blog de los socios y socias de eldiario.es

Esther Gimeno lleva quince años en los escenarios de comedia y ha estado en programas míticos como Nuevos Cómicos (Comedy Central), Las que faltaban (Movistar), Sábados felices (CaracolTV - Colombia) y Comedyantes (AragonTV).

¡Date prisa y consigue tus entradas (hasta agotar existencias) con un 25% de descuento (gastos de gestión aparte)!