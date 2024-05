La abuela centenaria de Los Molinos de Ocón: 7 hijos, 25 nietos y 13 bisnietos

18 de mayo de 1924. Es el año de nacimiento de Felisa Burgos quien el pasado sábado cumplió cien años junto a los suyos; siete hijos, 25 nietos y 13 bisnietos. Y como cada 18 de mayo, desde hace diez años, esta familia se reúne en Los Molinos de Ocón para celebrar el cumpleaños de la abuela. Azucena López es una de los 25 nietos y cuenta que cuando su abuela cumplió 90 años acordaron juntarse toda la familia. “Desde que mi abuela cumplió 90 años nos juntamos todos para comer y pasar el día en Los Molinos de Ocón, comida que desde el principio sigue pagando la abuela a pesar de que cada año refunfuña, protesta y dice, con la boca pequeña, que ya no va a pagar más”. Y este año con más motivo. Un 18 de mayo que una vez más logró reunir a la familia de Burgos y que también sonó a jotas por parte del grupo Válgame el son

Cien años a lo largo de los cuales Felisa Burgos ha logrado formar una bonita y extensa familia muy arraigada a Los Molinos de Ocón. “Para su 100 cumpleaños organizamos un acto muy bonito en la ermita del pueblo donde, entre otros, el Ayuntamiento le entregó una placa, pero quizás el momento más emotivo fue cuando mi abuela se despidió de la virgen a la que le dijo que igual no la volvía a ver aunque este verano seguro que volverá a al pueblo porque cuatro de sus hijos tienen casa en Los Molinos de Ocón”. Y allí volverá, asegura su nieta, “con su taca taca para recorrer el huerto y el pueblo en el que ha vivido toda la vida”.

Su nieta cuenta que la vida de Felisa Burgos no ha sido nada fácil. “Se quedó huérfana de padre cuando era muy joven, fue pastora y aunque sabemos que no ha tenido una vida difícil, nunca nos ha contado detalles de lo mal que lo pasaron”. Burgos tuvo además 4 hermanos y, en estos momentos, vive con una de ellas, Ramitos, en la residencia de personas mayores de Santa Justa. “Hasta hace tres meses, mi abuela seguía viviendo en casa de sus hijos, pero hace tres meses ya pidió ir a una residencia y, desde entonces, allí vive con su hermana, que también ronda la centena, en la residencia de personas mayores San Justa de Logroño”. Un secreto de longevidad que López aventura “quizás está en el agua de la fuente del pueblo”.

Esta nieta describe a su abuela como “una persona muy activa que siempre se estaba moviendo y con mucho temperamento, no se le ponía nada por delante”. De hecho “la recuerdo siempre haciendo cosas, me encantaba el puré de patatas con chorizo y zanahoria o las rosquillas cuya receta todavía guarda en su memoria. La recuerdo preparando la masa de rosquillas para las fiestas del pueblo o preparando comida para la gente que estaba vendimiando cuando era la época, no paraba quieta, era una mujer muy activa”.

Siete hijos, 25 nietos y 13 bisnietos. Es el balance de la vida de esta abuela centenaria de Los Molinos de Ocón, una familia “que ha logrado sacar adelante a base de mucho esfuerzo y trabajo”, concluye su nieta.