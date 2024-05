Los superhéroes de Marvel beben vino de Rioja

Todo fan de los cómics, animación o videojuegos sabe que si examina a fondo, siempre encontrará un detalle sorprendente en cada escena. Son los 'easter eggs' o 'huevos de pascua' en español; mensajes ocultos que insertan los programadores o los diseñadores para hacer homenajes o referencias a otras películas, videojuegos, libros o lugares.

En la última serie animada del universo Marvel, 'X-Men97' encontramos una referencia muy cercana. En una de las escenas del cuarto episodio aparece Tormenta, una de las mutantes más poderosas de Marvel, sentada a la mesa con Forja, su interés romántico. Ella acaba de perder sus poderes. Ya no es capaz de manipular los elementos atmosféricos. No puede controlar el viento, ni por tanto volar; no puede lanzar rayos ni provocar lluvias, tampoco crear grandes fenómenos.

Mientras hablan de ello en torno a la mesa, Forja le prepara sus platos favoritos para intentar animarla. Todo ello regado con vino... ¡de Rioja! ¿De dónde sale ese detalle en una serie americana de superhéroes? Evidentemente, de la mano del diseñador logroñés Adri Torres. La escena, que aparece en el cuarto capítulo de la serie de Disney+, puede verse al detalle en la última imagen de este carrusel de Instagram.

Torres, que creció leyendo los comics de Marvel, ha conseguido ahora introducir un guiño a su tierra, a sus orígenes. Se le ocurrió introducir la botella de vino tinto con la etiqueta de Rioja dentro de los diseños de elementos que ha creado para la serie. El logroñes se aseguraba a Rioja2 que el hecho de conocer tan bien este universo desde su infancia ha hecho que el estudio le vaya aceptando todos los preps que propone, incluido esta referencia a sus propios orígenes.

En la serie aparecen también otros 'huevos de pascua', por ejemplo, en ese mismo cuarto episodio aparece un mate, que se ha interpretado como una referencia de la argentina Amelia Vidal, que lidera el equipo de diseño de personajes.