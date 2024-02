¿Te apetece pasar un rato de risas aseguradas con un 25% de descuento?

Si eres socio o socia de elDiario.es, te invitamos a troncharte de risa con ARREPENTÍOS, un monólogo sermón de la cómica Esther Gimeno.

Se trata de un monólogo de stand up con todos los extras que han hecho de la misa el mejor espectáculo de la historia: canciones, velitas, vestuario, culpa, vino y un monaguillo sorpresa, están al servicio de esta ceremonia cómica. Esther sermonea al público en clave cómica. En una hora y cuarto te desmonta las creencias sobre imagen, capitalismo, religión y sexo. Y si le da tiempo, te teje una bufanda para que no cojas frío. Si no tienes nada de lo que arrepentirte, a lo mejor esto no es lo tuyo.

Esther Gimeno lleva quince años en los escenarios de comedia y ha estado en programas míticos como Nuevos Cómicos (Comedy Central), Las que faltaban (Movistar), Sábados felices (CaracolTV - Colombia) y Comedyantes (AragonTV).

¡Date prisa y consigue tus entradas con un 25% de descuento (gastos de gestión aparte)! Puedes comprarlas a través de este enlace seleccionado el tipo de entrada 'código promocional' e introduciendo el código: ARREPENTIOSDIARIO

Disfruta de este planazo.