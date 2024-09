La música de San Mateo se canta en masculino: solo el 15% de las artistas son mujeres

El cartel musical de San Mateo nunca parece convencer por completo. Con una oferta escasa y unos conciertos lejos de los grandes nombres de otras ciudades cercanas, la programación siempre llega acompañada de quejas. Tanto que esta cuestión llegó al último pleno del Ayuntamiento de Logroño y el Equipo de Gobierno aseguró estar explorando nuevas formas para la contratación de los conciertos.

Pero más allá de gustos, hay una cuestión objetiva que el cartel musical de las próximas fiestas mateas no aprueba: la igualdad. La presencia de mujeres en la programación musical es casi una excepción. Si miramos solo a artistas individuales o bandas formadas solo por mujeres, apenas son 3 (todas ellas individuales) las artistas entre los 26 conciertos organizados por el Ayuntamiento de Logroño. Ni siquiera una sesión de conciertos titulada “Equal” y organizada por el departamento de Igualdad tiene un cartel con protagonismo femenino.

En los conciertos programados en la Plaza del Ayuntamiento, la cita musical más importante de las fiestas de San Mateo, Lydia Carré, la corista y bajista de La La Love You, será la única mujer en subirse al escenario. Antes lo harán el DJ José AM, que pondrá banda sonora al cohete, o los cuatro músicos, todos hombres, que forman La Guardia, en el concierto del sábado 21 de septiembre, día de San Mateo. La La Love You, con una mujer entre sus cuatro integrantes, actuará el lunes.

El concierto de órgano en la Concatedral de La Redonda del día de San Mateo será a cargo de Mar Vaqué Mur, lo que supone la primera cita musical de una mujer. También habrá artistas femeninas como miembros de la Banda de Música de Logroño, que actuarán el martes, miércoles y jueves de las fiestas. No será el caso del resto de las citas musicales previstas en El Espolón, con dos conciertos de bandas masculinas, Los Átomos y Puro Relajo, que subirán al escenario el martes 24 de septiembre a 7 y 5 hombres, respectivamente. Sí habrá artistas femeninas en la orquesta La Pasarela, que actuará el miércoles, pero, según se refleja en su página web, ellas son solo 2 de los 13 componentes. En El Espolón está prevista la fiesta Vendimia Music de Los40 Classic que previsiblemente contará con el dj Jorge Borrás.

Las actuaciones musicales del Parque Gallarza sí tendrán mujeres, aunque seguirán siendo una excepción en sus grupos. Y es que en los tres grupos anunciados hay una mujer en cada uno y varios hombres. La Orquesta Son&Do, prevista el viernes son cinco hombres y una mujer; el domingo actuará el dúo Guillermo y Sara, el grupo Blumblebee que actuarán el lunes son una cantante femenina y tres músicos hombres y el miércoles, el grupo Mariachi Imperial Elegancia Mexicana tienen solo una mujer entre los 12 componentes que anuncian en su página web. También habrá en San Mateo rap y hip hop con The Urban Roosters, aunque todavía no se han concretado las actuaciones y no se conocen que artistas participarán.

Aunque el caso más alarmante es el del cartel del festival Parrilla, una programación de cuatro días de conciertos para dar a conocer a bandas jóvenes y locales. Del 20 al 23 de septiembre actuarán en el escenario de la Plaza del Parlamento 16 artistas o grupos musicales, de los que solo 4 son mujeres o tienen integrantes femeninas en sus bandas. El primer día será la sesión Parrilla House, con cinco djs, Lazy Sunday, El Pasaje, DD Rey, DJ Ipu y Psycopack, todos hombres.

El 21 de septiembre se han programado los conciertos Parrilla Black, con las bandas Kontrol Mental, Marcú, Norwen y Kraken. Entre todos ellos, solo en la banda calagurritana Marcú hay 2 mujeres entre sus 5 miembros. Norwen en un artista solista, Kontrol Mental es una banda masculina de cinco personas y en Kraken son 4, también todo hombres. El domingo en el Parrilla Mix también habrá cuatro grupos y de nuevo ninguno será femenino y solo uno contará con componentes mujeres. Será Mix-Es Band, una numerosa banda mixta creada en la Fundación Pioneros, con 4 chicas entre sus 8 miembros. No habrá otras en el resto de conciertos de la noche, que contará con el grupo de Libourne, ciudad hermanada con Logroño, Day Fly, formado por cuatro chicos, con el solista David Schubert y la banda Entre Líneas de cuatro miembros, de nuevo todos hombres, que fueron los ganadores de la última Batalla del Bandas.

El mismo Parrilla cuenta con una sesión de conciertos el lunes 23 de septiembre titulada Equal y organizada por Igualdad. Si bien este día están programadas dos de las tres mujeres artistas de todo el cartel musical organizado por el Ayuntamiento de Logroño para San Mateo, resulta llamativo que ni siquiera este día las mujeres sean las protagonistas. Y es que el cartel de la Parrilla Equal lo completa El Pájaro Volador, una banda de flamenco-pop formada por cuatro hombres.

Los números hablar por sí solos y la igualdad está muy lejos de alcanzarse en la programación musical de las fiestas de San Mateo, en la parte organizada por el Ayuntamiento. Solo 3 artistas solistas mujeres entre los 31 conciertos programados, 14 si contamos los tres conciertos de la Banda de Música y los grupos que cuentan con alguna mujer entre sus componentes (aunque solo 2 tienen el mismo número de hombres que mujeres). Hasta 8 bandas masculinas con varios integrantes se subirán a alguno de los escenarios de San Mateo, ninguna femenina. Artistas solistas serán 9 hombres frente a las 3 mujeres ya citadas. Y si para acabar lo sumamos todo, sin contar la Banda de Música, serán apenas 15 mujeres las que participan en la programación musical de las fiestas entre un total de 97 personas. La mujeres son más de la mitad de la población pero solo serán el 15% de las artistas musicales de San Mateo.