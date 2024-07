En este cartel no cabe un hombre más: el problema de los festivales con las mujeres

Haz scroll para leer el contenido 🎤Este es el cartel del Mad Cool 2024, el festival más importante que se celebra en Madrid, que cuenta con Dua Lipa, Maneskin, Pearl Jam y The Killers como cabezas de cartel. De los cuatro, tres son grupos formados por hombres🧑🏻‍🎤.



¿Casualidad? ¿Cuántas mujeres👩🏽‍🎤 ves en el cartel? Vamos a ponértelo más fácil. Los artistas y grupos que ves destacados son los formados por una sola mujer o por grupos con mayoría de mujeres. Vamos a verlo más claro👇 Así quedaría el cartel si dejáramos únicamente a las artistas y bandas de mujeres. Su presencia se reduce notablemente, sobre todo en las primeras líneas de cada una de las jornadas. El segundo día, de hecho, no hay ninguna. La presencia se reduce aún más si nos quedamos solo con las bandas mixtas (formadas por hombres y mujeres de manera paritaria), donde destacan Garbage, Dead Posey o Bomba Estéreo.



La situación es todavía más crítica si la reducimos a les artistes de género que se han declarado como no binaries. Por ejemplo, la DJ estadounidense The Blessed Madonna. Pero, ¿qué ocurre si nos quedamos solamente con los artistas o bandas de hombres? Ellos ocupan posiciones importantes todas las jornadas, desde las primeras a las últimas filas del line up.



¿Crees que se diferencia mucho del original? Vamos a verlo 👇 ¿Ves alguna diferencia? Prácticamente no se distingue del cartel anterior. Es decir, la mayor superficie del cartel está cubierta por grupos y solistas masculinos. Te lo pongo más claro. Destacados, los artistas y grupos formados por un solo hombre o por grupos con mayoría de hombres👨🏻‍🎤. Ahora bien, ¿es el caso del Mad Cool una excepción o la norma? ¿Qué nota crees que sacarían en paridad los festivales más importantes del país? Hemos analizado el cartel de los grandes eventos con más asistentes para comprobarlo:

Tenemos malas noticias. La paridad no impera, ni mucho menos, en los festivales españoles. Dos de cada tres artistas (músicos y solistas incluidos) que ocupan sus escenarios son hombres. Para realizar esta radiografía hemos tenido en cuenta los 10 eventos que aglutinaron el mayor número de asistentes en 2023 según la Asociación de Promotores Musicales (APM), pero analizando sus carteles de 2024.

Para categorizar las bandas, las integradas mayoritariamente por hombres o mujeres han sido incluidas en la categoría del género del mayor número de miembros del grupo. De ahí que los italianos Måneskin figuren como formación masculina y las americanas The Breeders como femenina. Sin embargo, en el caso de los grupos cuyo vocalista pertenece al género con menos integrantes, han sido clasificados como 'mixtos' para reconocer el mayor peso que aportan los líderes de las bandas.

De ahí que La Oreja de Van Gogh (compuesta por cuatro músicos hombres y una lead mujer) haya sido categorizada como mixta. Los duetos conformados por un hombre y una mujer han sido igualmente estipulados como mixtos, independientemente del género del o la vocalista. Amaral y Bomba Estéro entran dentro de esta categoría.

Teniendo estos criterios en cuenta, el festival más paritario es el Sónar de Barcelona, en el que las mujeres abarcan el 44% del cartel. Le siguen el Mad Cool con un 34% y el Primavera Sound con un 33%. La última plaza es para el Resurrection Fest, en el que la presencia femenina se limita a un escaso 5%.







“Siempre le damos mucha importancia a la paridad, otra cosa es que la carta a los Reyes Magos salga o no salga. Lo intentamos, pero no es fácil”, declara a este periódico Javier Arnaiz, director del Mad Cool. El festival madrileño cuenta con 27 solistas hombres frente a 22 mujeres, un 23% más. Mayor es la diferencia entre los grupos, donde hay 32 masculinos que se imponen a los 11 mixtos y siete femeninos. Dua Lipa, Janelle Monáe, Sexyy Red y Avril Lavigne son algunas de las voces femeninas que subirán esta semana a sus escenarios.

“Hay infinitamente más bandas masculinas que femeninas. Muchas de las que nos marcamos cada año no salen. Nos las quita el Primavera Sound, el BBK... Hay puja de artistas”, se justifica. Cindy Castillo, que trabaja en el equipo de contratación, incide en que “el número de bandas de mujeres es reducido y hay que repartirlo entre todos los festivales”.

Joan Pons, Director de Comunicaciones del Primavera Sound, defiende ante elDiario.es que “no es difícil conseguir grupos de chicas”. “No hay excusa para no tener a más mujeres en los carteles”, dice de forma contundente. Stella Maris, Tropical Fuck Storm y Mannequin Pussy son dos de las nueve que figuraron en su line up a finales de mayo, frente a las 43 de hombres. La balanza se nivela del otro lado al fijarse en los solistas, donde las cantantes (41) superan en ocho a los cantantes (33), un 24% más.







“Nosotros no nos quedamos con todas las bandas femeninas. Dejamos a muchas sin programar que pueden escoger otros”, añade. Para el responsable, la “puja” no se sitúa en la selección de nombres según su género: “La puja es por los artistas con tamaño, los cabezas de cartel”. “Si decides que una artista femenina sea cabeza de cartel cuando en ningún otro festival lo han hecho, será una cabeza de cartel que salga más económica”, añade para explicar por qué la disputa por la paridad en esta categoría no está ligada a criterios económicos.

Desde el Resurrection Fest, que acaba de tener lugar en Lugo y muestra los datos más preocupantes de este análisis, alegan a este medio que “la historia del Rock and Roll es la que arrastra desde décadas que las grandes estrellas sean mayoritariamente hombres”. “Nosotros tenemos que atender a los deseos de la audiencia”, insiste. Este evento presenta cinco únicas artistas femeninas frente a los 72 masculinos. Es decir, hay 14 veces más hombres que mujeres. Ellas son Hanabie, Eivor, Crypta, Baby Metal y Lovebites.

El top 10 de festivales que contaron con mayor afluencia en 2023 lo completaron el Arenal Sound, el Viña Rock, el FIB, el O Son Do Camiño, el Cruïlla y el Primavera Sound Madrid. El último, al no contar con edición en el presente 2024, lo hemos sustituido en este análisis por el siguiente que reunió a más asistentes, el Mallorca Live Festival. A continuación puedes comprobar cómo serían sus carteles según los solistas o bandas masculinas, solistas o bandas femeninas; o bandas mixtas que figuran en ellos.