Las claves de un San Mateo ¿diferente?

Logroño está a punto de celebrar la 67 edición e las fiestas de la vendimia, unos Sanmateos algo diferentes a los de años anteriores con un cohete anunciador en horario lectivo, una huelga de limpieza en el aire y sin el Espacio Peñas. Estas son algunas de las claves de los Sanmateos de 2024.

El cohete de San Mateo en clase

El cohete de San Mateo será a las 13.00 horas. Tras conocerse las fechas de las fiestas, del 20 al 26 de septiembre, y que este año el cohete sería en viernes, faltaba por confirmar si se iba a celebrar por la mañana o por la tarde. El Ayuntamiento de Logroño optó por lanzarlo a las 13.00 horas.

Se da la circunstancia de que durante el cohete habrá clases en los centros escolares porque el viernes será día lectivo. El Consejo Escolar Municipal decidió los días festivos para los centros escolares y acordó que fueran del 23 al 27 de septiembre.

Fiesta para los funcionarios de Logroño

Los escolares deberán ir a clase, pero los funcionarios municipales del Ayuntamiento de Logroño sí que podrán disfrutar del disparo del cohete porque el Consistorio logroñés cerrará a las 11 horas el próximo 20 de septiembre, hora a la que finalizará también la atención presencial. Los funcionarios y funcionarias municipales terminarán su jornada a las 12.00 horas. Así se recoge en una dispensa aprobada en la Junta de Gobierno Local. En el convenio general estaba ya establecido el horario reducido hasta las 13.15 horas para todo el funcionario municipal y con esta dispensa, con la que no tiene que recuperar esas horas, se reduce el horario hasta las 12.00 horas.

Pregonero en las fiestas de San Mateo, ¿por primera vez?

Será Andrés Pascual, escritor y conferenciante logroñés el pregonero de las fiestas de San Mateo. El pregón tendrá lugar el 18 de septiembre y es una de las novedades relevantes del programa de las próximas fiestas de San Mateo. Pascual pronunciará su alocución en un acto que se celebrará en la plaza del Ayuntamiento a las 19:00 horas. Una novedad que no es tanto porque las fiestas de Logroño ya tuvieron pregonero de 1984 a 1987.

Conciertos musicales ¿para todos los gustos?

La programación musical de las Fiestas de San Mateo de Logroño suele generar polémica entre la ciudadanía independientemente del partido político que gobierne. Rioja2 adelantó la propuesta ganadora y el Ayuntamiento de Logroño la confirmó. Una opción que traerá a la plaza del Ayuntamiento de Logroño las actuaciones de DJ José AM, La Guardia y La La Love You. Las críticas a la calidad de los conciertos mateos han vuelto este año y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, salió al paso reconociendo que “puede haber fórmulas musicales en las que a lo mejor digamos que la altura no sea la que algunos desean, pero buscamos fórmulas equilibradas para que el disfrute de la fiesta sea compartido”.

Sin Espacio Peñas

A pocos días del inicio de las fiestas, la Federación de Peñas de Logroño confirmó la noticia, este año no habrá Espacio Peñas, propuesta que el año pasado se celebró por primera vez en el Parque del Ebro con una excelente respuesta por parte del público. Las peñas dieron las explicaciones pertinentes y recordaron que el 2 de septiembre se confirmó que no habría Espacio Peñas después de que estas, la Federación, el Ayuntamiento y el promotor no llegaran a un acuerdo. “Llegados a este punto y lamentando mucho la pérdida para estas fiestas, la Federación de Peñas se pone ya a trabajar en la celebración de un Espacio Peñas 2025, y se pone a disposición del Ayuntamiento para alcanzar una fórmula garante para ello”, afirmaban en las últimas horas.

Media hora más para los bares en plena batalla contra el ruido

Durante los últimos meses, el vecindario del Casco Antiguo de Logroño vienen denunciando, un día sí otro también, la imposibilidad de poder ejercer su derecho al descanso. Derecho que se complicará aún más durante estas fiestas porque la hostelería de Logroño podrá ampliar sus horarios de cierre en 5 horas y media por las fiestas de San Mateo, una hora y media más el día del cohete, dos más el sábado día de San Mateo y una hora más las noches del viernes 27 y el sábado 28. Así lo recoge el Boletín Oficial de La Rioja.

¿Huelga indefinida de limpieza en Logroño de cara a las fiestas de San Mateo ?

Se caen actos del programa de las fiestas de San Mateo, pero también están en la cuerda floja servicios municipales vitales como la limpieza. El Comité de Empresa de UTE Logroño Limpio, compuesto por seis delegados de UGT, dos de USO y uno de CCOO, ha acordado la convocatoria de huelga indefinida tras la ratificación de la asamblea de trabajadores de iniciar el paro a partir del 18 de septiembre a las 22:00 horas, tras la negativa de la parte empresarial de subir los salarios por encima del IPC más un 1 por ciento. La representación legal de las personas trabajadoras reclama principalmente el cobro del IPC correspondiente durante los 4 primeros años de vigencia del convenio más un 1 %, con el fin de paliar la subida del coste de la vida. Después de varias reuniones se decidió ir a la huelga indefinida si la parte empresarial no daba respuesta a las demandas sindicales.

Petición que ya ha recibido respuesta porque la empresa Logroño Limpio -formada por las empresas Urbaser S.A y FCC Medio Ambiente S.A- parece que no quiere llegar a la huelga y confía en alcanzar un acuerdo para que el servicio de limpieza esté garantizado durante las fiestas de San Mateo. Y para ello, han hecho una oferta, un convenio que mejora la parte social y salarial de las actuales condiciones de los trabajadores. En concreto, una mejora salarial de más de un 12% añadido al IPC en los 6 años de vigencia del convenio, es decir, un 2% anual por encima del IPC. También incluye una reducción de la jornada. Veremos.