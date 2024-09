Confirmado: Logroño se queda sin Espacio Peñas en San Mateo

La Federación de Peñas de Logroño ha confirmado que no habrá Espacio Peñas en las próximas fiestas de San Mateo. Después de varios días con la duda de que pasaría con esta zona de actividades y conciertos, que el año pasado se celebró con éxito por primera vez en el Parque del Ebro, las peñas de Logroño han explicado cómo han transcurrido los hechos y han señalado que se ponen ya a trabajar para la celebración de un Espacio Peñas 2025.

Según han explicado, en enero empezaron a trabajar en el Espacio Peñas con el objetivo de ampliar la oferta de 2023 y contar con un espacio más ambicioso y multitudinario. Para ello, iniciaron contactos con varias promotoras para organizar el evento. “Dichos contactos no fructificaron puesto que la viabilidad del Espacio Peñas 2.0, en las mismas condiciones de la edición pasada, está condicionada por la necesaria colaboración del Ayuntamiento”, explican desde la Federación.

En este sentido, apuntan: “No fue hasta hace apenas unas semanas cuando la idea de una colaboración público-privada se abrió camino gracias a una posible aportación económica del presupuesto municipal, la cual ni si quiera se había planteado con anterioridad. A pesar de esta alternativa, y teniendo en cuenta el poco tiempo restante, la formalización de un acuerdo no fue posible, ya que el abastecedor habitual no aceptó las condiciones demandadas por la Federación”. Y recuerdan que la colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y una promotora privada sí se alcanzó en las fiestas pasada, así como subrayan que las peñas no tienen interés lucrativo en este evento.

Según explican desde la Federación, el 2 de septiembre se confirmó que no habría Espacio Peñas después de que estas, la Federación, el Ayuntamiento y el promotor no llegaran a un acuerdo. “Llegados a este punto y lamentando mucho la pérdida para estas fiestas, la Federación de Peñas se pone ya a trabajar en la celebración de un Espacio Peñas 2025, y se pone a disposición del Ayuntamiento para alcanzar una fórmula garante para ello”, han finalizado su comunicado.