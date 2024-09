Cambios en San Mateo: este año no habrá Espacio Peñas y el Ayuntamiento busca la forma de mejorar los conciertos

El Ayuntamiento de Logroño está explorando cambios en la forma de contratación para poder mejorar la oferta de grandes conciertos musicales de cara a las fiestas de San Mateo 2025. Así lo ha dicho este martes el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, durante una comparecencia sobre este asunto reclamada por el Grupo Socialista.

El edil, además, ha avanzado que el programa de las fiestas de este año, que comenzarán el próximo día 20 de septiembre, se va a presentar mañana mismo, casi seguro sin la presencia del Espacio Peñas, por “desencuentros” entre la Federación de Peñas y su abastecedor, pero con margen aún por parte municipal para “contrataciones menores”.

En la exposición de motivos de la comparecencia, el concejal socialista Kilian Cruz ha recordado que “hace un año, en el pleno octubre 2023, les tendimos la mano para mejorar las fiestas” pero ha afirmado, en relación con el cohete en viernes lectivo, que “Educación les ha dado la primera en la frente”.Así, ha apelado a que “podía haber habido buena gestión y buena planificación, pero no las hay”, lo que ha trasladado también al Espacio Peñas.

“Es un desastre, 15 meses después de su llegada todo va peor. Hay incertidumbre máxima: qué va a pasar el día 20, no hay programa de fiestas, los funcionarios tienen que trabajar hasta la una y cuarto. A escasos días del cohete escuchamos que estamos en ello, cuando San Mateo es sota, caballo, rey. Vamos como pollo sin cabeza. Esto es una chapuza, vamos al desastre más absoluto”, ha sentenciado.

En respuesta, Sáinz ha explicado el proceso seguido para decidir las fechas de las fiestas, que “por unanimidad”, en una reunión con más de 25 colectivos implicados que se celebró en el mes de enero, han quedado fijadas entre el 20 y el 26 de septiembre, “incluso sabiendo este año que el día 20 es viernes”, y ha recordado que “hasta se barajaron horas para el cohete, y se llegó a la conclusión de que la una era la menos mala”.

Con esta decisión en la mano, ha continuado relatando, se celebró en mayo el Consejo Escolar, en el que “la comunidad educativa, con legitimidad, optó por dejar este día como lectivo, pese a que les pusimos de manifiesto las dificultades y les pedimos comprensión”.

Y una vez tomada esa vía, “ustedes exigen que Gobierno de La Rioja modifique esa voluntad del Consejo Escolar”, en la que el Ayuntamiento “no tiene competencias”. “Ha habido disparos de cohetes a la una o a la una y media con ambos equipos de Gobierno, no es grato para padres ni para alumnos, pero es una realidad”, ha señalado.

Respecto al Espacio Peñas, ha incidido una vez más en que es la Federación de Peñas quien gestiona “de forma independiente” la iniciativa, aunque el Ayuntamiento “ha colaborado” en aspectos como cesión de espacios o el patrocinio de determinados espectáculos para completar el programa, sobre todo el año pasado, “con programación de muy buen nivel”.

Sin embargo, en palabras de Sáinz, “ese escenario este año ha cambiado”, con una “distancia” entre peñas y abastecedor, a lo que desde la Corporación se intentó dar salida, poniendo en contacto con otros promotores, “nos hemos involucrado en buscar alternativas, con actitud colaboradora”: hace una semana, de nuevo con conversaciones con el abastecedor original, e incluso “poniendo sobre la mesa una cantidad económica importante”, pero ese acercamiento no se ha producido.

Con todo, el concejal ha asegurado que “este San Mateo va a seguir contando con innovación, que probablemente no habrá Espacio Peñas, pero habrá mejoras sustanciales, recuperando espacios que se habían perdido hace años por el Covid o por circunstancias económicas”.

“Quedan 10 días para San Mateo, hay un programa hecho que mañana se va a presentar, con 100.000 euros incorporados que se están inyectando ahora y que tienen un destino muy claro. Quedan días por delante para hacer contrataciones menores, en una dinámica propia de un programa de fiestas”, ha recalcado.

Y con una programación musical que ha calificado como “un 'debe' de todas las Corporaciones e incluso del Área de Festejos”, Sáinz ha explicado que “quedan dos opciones” para su mejora: por una parte, la colaboración público-privada, que requeriría de un espacio adecuado en la ciudad, del que ahora mismo no se dispone “porque en la Plaza de Toros, en el Palacio de Deportes, en Las Gaunas o en el Mundial 82 no se puede” en esas fechas.

La segunda sería “buscar una fórmula que permita contratar directamente lo que queremos”, lo que requeriría, eso sí, de “destinar un presupuesto bastante más alto” a esta partida. “La Unidad ésta volcada en esta vía de la contratación pública para año que viene, en el que habrá resultados”, ha avanzado Miguel Sáinz.

Debate entre los grupos

Por parte de los Grupos Municipales, la portavoz de Podemos Amaia Castro ha criticado la intervención del concejal de Promoción de la Ciudad argumentando que “podemos resumir toda su gestión en que la culpa siempre es de otros, del ministro Puente, del Consejo Escolar o de las peñas” y ha sugerido que “el que la empresa que hizo los conciertos el año pasado no haya cobrado aún puede tener algo que ver, deje de echar balones fuera, tome alguna responsabilidad”.

Desde el Partido Riojano, su portavoz Rubén Antoñanzas ha lamentado las palabras de “Miguel Sáinz y su verdad paralela, no han hecho ninguna gestión para que el día 20 sea festivo; en el Espacio Peñas, con un abastecedor que durante años ha dado servicio maravilloso, en cuanto usted ha metido mano, se ha montado follón; y es increíble que aún no haya programa”. “Es una gestión desastrosa”, ha asegurado.

La portavoz de Vox, María Jiménez, ha dicho que “estoy preocupada, los logroñeses están cabreadísimos por el horario del cohete, los funcionarios están desconcertados por su horario de trabajo, y el Espacio Peñas está sin cerrar”, por lo que ha tachado al PP de “ineficiente, no han podido hacer unas fiestas a la altura de lo que la ciudad merece” y ha pedido “responsabilidad” al Gobierno local.

Por último, en el turno de portavoces por los socialistas, el concejal Iván Reinares ha lamentado que “el programa no está cerrado porque faltan cosas de contratar, no están contratados Gorgorito, los Gigantes y Cabezudos, los presentadores de los actos o el personal de apoyo”, a lo que ha sumado el “matrimonio dividido” en el Espacio Peñas, ante lo que ha reclamado “responsabilidades, y si no se ve capacitado para este área -ha dicho a Sáinz-, dimita, porque está bajando de categoría de las fiestas año a año”.