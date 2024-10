Películas de Amenábar, Berlanga y Garci en el el segundo Ciclo de cine clásico español de Logroño

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, junto el cineasta riojano y programador del ciclo, Luis Alberto Cabezón, han presentado esta lunes el segundo Ciclo de cine clásico español que se llevará a cabo en el Auditorio Municipal durante este mes de octubre. En esta ocasión, el ciclo estará dedicado a “tres de nuestros mejores directores: Amenabar, Berlanga y Garci” tal como ha explicado la concejala.

La concejala de Cultura ha recordado que este ciclo es una continuidad del que programamos en mayo, que tuvo como protagonista a José Luis López Vázquez y que “nace del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y la plataforma de cine español FlixOlé gracias al cual se iban a proyectar seis títulos de su amplio catálogo: tres los ya mencionados de mayo y otros tres los que comienzan esta misma semana”.

De esta forma, “queremos contribuir a preservar y promover el patrimonio cinematográfico de nuestro país y este nuevo ciclo es una oportunidad única para sumergirnos en grandes películas del cine español de la mano de tres de nuestros directores más laureados dentro y fuera de nuestro país”.

Por último, Además, Fernández ha destacado que “esperamos que esta iniciativa no solo sea un espacio para disfrutar del arte cinematográfico, sino también un punto de encuentro para todos los entusiastas del cine y la cultura en nuestra ciudad”. Antes de cada proyección, se organizará una breve tertulia donde Luis Alberto Cabezón compartirá anécdotas sobre el rodaje, guiones, actores, entre otros aspectos.

Las películas se proyectarán a partir de las 19:00 horas, y el precio de la entrada es de 2,5 euros por cada película que se podrá adquirir a través de la plataforma giglon.com y en el propio auditorio municipal 30 minutos antes del inicio de la película.

Ciclo de cine español: ‘Nuestros directores’

Por su parte, Luis Alberto Cabezón ha explicado que “probablemente, sean los tres directores más premiados de nuestro cine, y en este miniciclo vamos a tener la oportunidad de conocerlos un poco más”. Asimismo, ha señalado que “de Amenábar y de Garci, he seleccionado sus primeras películas y de Berlanga la considerada mejor película del cine español, casi por unanimidad”.

‘Tesis’ de Alejandro Amenabar: jueves, 10 de octubre de 2024

Alejandro Fernando Amenábar Cantos (31 de marzo de 1972) es un director de cine, guionista y compositor hispano-chileno. Ganador de once Premios Goya y un Óscar, ha escrito los guiones de sus siete películas y ha compuesto casi todas las bandas sonoras de dichos filmes. Es un director de gran popularidad internacional.

En cuanto a ‘Tesis’ es una de las películas más importantes de la década de los noventa y una de las óperas primas más impactantes de la historia de nuestro cine, un auténtico film de culto, protagonizado por Ana Torrent, Fele Martínez y Eduardo Noriega, dirigida por Alejandro Amenábar. Un thriller valiente y trepidante, con una reflexión sobre la violencia en el cine y los límites de lo que se puede mostrar.

‘Plácido’ de Luis García Berlanga: jueves, 17 de octubre de 2024

Luis García-Berlanga Martí (Valencia, 12 de junio de 1921- Madrid, 13 de noviembre de 2010), fue un director de cine y guionista español. Tras su fallecimiento, Álex de la Iglesia, entonces presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, escribió un obituario donde reconoce que la película 'Plácido', le cambió la vida: “Berlanga metió un puño en mi corazón y lo arrancó de cuajo, mientras con la otra mano me hacía burla. Y yo me reía, y lloraba, en el cineclub de la universidad, y no sabía que esa película, 'Plácido', me acompañaría en sueños toda la vida. Los rostros de sus actores, José Luis López Vázquez, Manuel Alexandre y tantos otros, serían mi familia para siempre”.

Considerada la mejor comedia de nuestro cine y la obra maestra de su director, Luis García Berlanga, esta película, protagonizada por Cassen, José Luis López Vázquez y Elvira Quintilla, es una alegoría llena de humor negro, que cuenta la historia de un transportista que el día de navidad tiene que pagar una letra para que no le quiten el motocarro.

‘Asignatura pendiente’ de José Luis Garci: jueves, 31 de octubre de 2024

José Luis García Muñoz (Madrid, 20 de enero de 1944), conocido como José Luis Garci, es un director de cine, productor, guionista, crítico, presentador de televisión y autor literario español. En 1983 ganó el primer Óscar para una producción española en la categoría de mejor película de habla no inglesa por 'Volver a empezar'. Ha sido nominado para esta misma distinción otras tres veces, más que ningún otro director de cine español, por las películas 'Sesión continua' (1984), 'Asignatura aprobada' (1987) y 'El abuelo' (1998). Es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

La película ‘Asignatura pendiente’ es un clásico de la Transición, con José Sacristán y Fiorella Faltoyano en la primera película de José Luis Garci, la cual supo representar el sentimiento de tantas generaciones que habían visto su vida sentimental interrumpida por la dictadura. Dos viejos novios del instituto se reencuentran muchos años después y deciden intentar construir aquello que no pudieron entonces. Representó uno de los mayores éxitos de la Transición.