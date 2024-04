¿Queremos que Logroño siga siendo el Magaluf del norte de España?

“El Casco Antiguo no puede más, viviendas sólo para turistas, vecinos y vecinas sin poder dormir, el Casco Antiguo de Logroño necesita un cambio real ya”. Podemos - IU Logroño urge una solución para esta zona de la ciudad. Amaia Castro es la portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Logroño, formación que asegura que hay que escuchar a la vecindad, sus quejas y propuestas para adoptar medidas que sean mucho más que meras tiritas. “La situación está descontrolada, mucho más durante el último año; la situación es insostenible; hay problemas de ruido que imposibilitan el descanso; apropiación del espacio que impide a los vecinos y vecinas entrar en sus portales; suciedad y conductas incívicas; falta de servicios y ausencia de comercio de cercanía; los servicios de emergencia muchas veces no tienen accesos y en esta zona vive gente mayor...”, son algunas de la quejas más habituales de los vecinos y vecinas que viven en el centro histórico de Logroño, problemas que padecen cada semana desde el jueves por el ocio nocturno y la restauración descontrolada que hay en esta zona de la ciudad.

El Casco Antiguo de Logroño se ha convertido en un parque temático del turismo de borrachera y ha dejado de ser un entorno amigable

Y es que Castro asegura que “el Casco Antiguo de Logroño se ha convertido en un parque temático del turismo de borrachera y ha dejado de ser un entorno amigable ”. Una situación descontrolada e insostenible ante la que la vecindad sólo recibe “mentiras” por parte del Ayuntamiento de Logroño. Es más, para la portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Logroño el vecindario de esta zona de Logroño sólo recibe “titulares con los que calmar a la opinión pública”. Y en este sentido recuerda que la Mesa de Diálogo que se aprobó en el pleno municipal a propuesta de esta formación, “se ha convertido una mera rueda de consultas para tomar una serie de medidas sin consensuar ni preguntar a nadie si estas medidas pueden, efectivamente, solucionar algún problema”.

La Mesa de Diálogo no cumple el objetivo para el que fue creada y el Plan de Choque elaborado por el Ayuntamiento de Logroño para hacer esta zona de la ciudad más habitable “no cambia nada”. Y es que Castro asegura que este Plan Choque incluye medidas puntuales que “no defienden los derechos de los vecinos y vecinas de la zona por parte del Gobierno municipal porque no se pueden poner tiritas en una zona en la que es necesaria una intervención más ambiciosa e importante”. Lo mismo ocurre con el Plan de Vivienda que no es más que “la venta absoluta de las propiedades del Ayuntamiento de Logroño, una venta para qué, para construir más hoteles, para construir más edificios de pisos turísticos, para qué quiere el Ayuntamiento de Logroño descapitalizar el Casco Antiguo?” se pregunta.

Una situación que ha empeorado en el último año

Para Castro la situación en esta zona de Logroño ha empeorado durante el último año. Pero el origen de muchos de los problemas que se están padeciendo ahora lo sitúa hace 20 años cuando se facilitaron y redujeron las distancias entre establecimientos, “esas decisiones han provocado lo que hoy estamos padeciendo. Y además, también hay informes policiales que aseguran que los años post pandemia, 2022 y 2023, se ha notado un incremento de personas en la calle, más conductas incívicas, no se controlan los espacios ni los aforos ni la seguridad en estos locales, muchos de ellos ubicados en sótanos... todo esto está impidiendo la vida en el Casco Antiguo de Logroño”. Y lejos de intentar solucionar estos problemas, desde Podemos-IU de Logroño censuran al Ayuntamiento de Logroño por permitir la apertura de discotecas encubiertas. “Se ha autorizado la apertura de dos pseudo discotecas en Bretón de los Herreros, lo que implica que en esta calle habrá entre 500 y 800 personas más y nadie se ha planteado qué supone esto para los vecinos y vecinas de la zona y para la propia ciudad”.

El turista de calidad no va a querer venir a este parque temático del turismo de borrachera

Y es que la portavoz de Podemos en Logroño insta al Partido Popular a “hablar de horarios, porque la situación actual del Casco Antiguo obliga a los dirigentes a ser valientes y defender el bien común porque se están vulnerando los derechos del vecindario de la zona”. Y además no comparte el argumento esgrimido por le Gobierno municipal que asegura que “si es bueno para el turismo, es bueno para la ciudad”. “¿Queremos que Logroño siga siendo el Magaluf del norte de España con un turismo de borrachera y de despedidas de soltero y soltera? esa es la pregunta que debemos hacernos porque el turista de calidad no va a querer venir a este parque temático del turismo de borrachera”.

Y en esta línea y a estos objetivos responden las propuestas que esta formación está elaborando y tratando de sacar adelante en los diferentes plenos municipales. De hecho comenzarán esta misma semana planteando una serie de cuestiones. “Urgiremos la aprobación de las zonas de protección acústica especial, asunto que ya lleva demasiados meses de retraso además de solicitar la prohibición para autorizar nuevas viviendas turísticas en todo el Casco Histórico”. Y es que según sus cálculos, “en Logroño hay entre 700 y 800 pisos turísticos y el 95% de ellos se localizan en el Casco Antiguo.Queremos que se prohiban más pisos turísticos aquí, no en otras zonas de Logroño”.

Asimismo, y en el pleno de esta semana, también propondrán la elaboración de un Plan de Usos. “Con la modificación del PGOU y la suspensión de nuevas licencias de bares y restaurantes, proponemos la elaboración de un Plan de Usos para equilibrar los distintos tipos de restauración y cubrir las necesidades de esta zona porque la vecindad del centro histórico tiene derecho a no tener ruidos, tiene derecho a tener servicios y lo que ocurre en esta zona de la ciudad, no ocurre en otras zonas de Logroño”.

En definitiva, desde Podemos-IU Logroño aseguran que son partidarios de un turismo gastronómico. “Somos partidarios y abogamos por un turismo gastronómico que consideramos es posible, pero eso no es lo que tenemos ni ofrecemos ahora a los turistas que nos visitan porque el Casco Antiguo de Logroño se ha convertido en parque temático de borrachera que está impidiendo la vida de vecinas y vecinos, hablemos con ellos para consensuar las medidas”.