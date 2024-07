Vox vota en contra de un acuerdo municipal contra los discursos de odio en Logroño

El Ayuntamiento de Logroño ha mostrado su rechazo a los discurso de odio tras la aprobación, con los votos del PP, PSOE, PR+ y Podemos-IU, y en contra de Vox, de una moción, presentada por los socialistas para adoptar un acuerdo municipal contra este tipo de discursos.

Una propuesta, defendida por el concejal de PSOE, Iván Reinares, que ha sido enmendada por el PP, por parte de la concejal, Celia Sanz. Ésta última ha pedido que “todas las administraciones trabajen de manera transversal y de manera colaborativa desde el ámbito local, desde el ámbito regional, desde el ámbito nacional y desde el ámbito europeo”, en este asunto.

El edil del PSOE ha lamentado “el aumento de los discursos de odio dirigido hacia mujeres y diversos colectivos y minorías, incluidos el de LGTBI+, personas de minorías étnico-raciales y otras comunidades objeto de estigma y discriminación”. Todo ello “representa una serie de amenazas para la convivencia pacífica y los derechos humanos de nuestra sociedad”, ha añadido.

Reinares ha asegurado que estos discursos “no sólo generan división y promueven discriminación, sino que también pueden derivar en actos de violencia física y emocional”. “El discurso de odio no es lo mismo que un delito de odio, pero resulta innegable que su proliferación, naturalización y blanqueamiento de estos discursos, ligados al aumento de la presencia de fuerzas en la vida política, que así los blanquean, y en las instituciones europeas y nacionales ha llegado un aumento creciente de este tipo de delitos”, ha destacado, para asegurar que “los delitos de odio se han triplicado en La Rioja”.

“Adoptar un acuerdo municipal contra los discursos de odio, con el objetivo de erradicar la discriminación que sufren estas personas, para promover todos los obstáculos que siguen impidiendo que puedan desarrollar sus proyectos vitales” ha destacado que es el punto principal de la propuesta.

A continuación, ha tomado la palabra la concejal del Grupo Municipal de Vox, Patricia González Lacarra, que ha señalado que “es increíble que basen toda su exposición anti odio en un ataque frontal y directo hacia lo que ustedes llaman ultra derecha, haciéndonos responsables de que se hayan expandido los discursos de odio y las agresiones”.

De hecho, ha acusado a la concejal del Grupo Municipal de Podemos-IU, Amaia Castro, de realizar “un discurso de odio” - en alusión a las acusaciones dirigidas por la edil a Vox, al decir que generan miedo, xenofobia y fascismo desde las redes, en una moción anterior. De hecho, ha señalado que “igual nos deben incluir dentro de estos colectivos vulnerables a los que dicen ustedes proteger”, para acusar de “hipócritas” al resto de formaciones.

La portavoz del Grupo Municipal Mixto, de Podemos-IU, Amaia Castro, ha afirmado que “necesitamos muchos más muros, pero no para los inmigrantes, no para los desfavorecidos, no para quienes buscan una vida mejor, sino necesitamos más muros para los racistas intolerantes, y para los que no defienden la igualdad y hacen todo lo posible para frenar los avances”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Mixto, del PR+, Rubén Antoñanzas, ha pedido que “no se blanqueen” algunas afirmaciones, lamentado que el 1 de febrero “pudimos escuchar aquí, yo con absoluta alarma, unas palabras que suponen un grave peligro para todo lo que tiene que ver con la diversidad realizadas por la concejal de Vox -María Jiménez- sobre cuánto costó la inauguración de la plaza de la Diversidad”. Ante la respuesta del Ayuntamiento, que fue “coste cero, la concejala indicó que cualquier euro gastado en esa fiesta le hubiera parecido directamente un despilfarro”, buscando “criminalizar a todos los colectivos”.

En su respuesta, Jiménez ha indicado que “en ese actos había una persona que hizo un acto vandálico contra nuestra sede, por lo que eso es un delito de odio”. No obstante, ha indicado que “no les vamos a negar que estamos viendo efectivamente con muchísima preocupación que las agresiones están aumentando, pero qué poquita vergüenza tienen echando en cara la culpa a la ultraderecha como les gusta llamarnos”, ante lo que ha exigido que “dejen ya de enfrentarnos a los españoles, y basta ya de dividirnos.

Finalmente, la concejal del PP, Celia Sanz, ha censurado que esto parece “un ring entre ultraderecha y ultraizquierda”, por lo que ha recordado que “lo que se quiere impulsar un acuerdo municipal contra los discursos de odio”, algo que “no hay que ideologizar”. Por ello, “tenemos que implicarnos y no mantenernos indiferentes, como decimos, ante esos discursos radicales”.