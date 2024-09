La Vuelta Ciclista altera Logroño: nueve lineas de autobús y varias calles afectadas

El próximo viernes, 6 de septiembre, se llevará a cabo en Logroño la salida de la 19ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Por este motivo, se producirán afecciones al tráfico en varias calles de la ciudad y nueve líneas de autobús urbano sufrirán modificaciones en sus itinerarios.

La salida de esta prueba deportiva está prevista para las 13:15 horas en la calle San Millán (Riojaforum), y el itinerario discurrirá por las siguientes calles de la ciudad: San Millán-Avenida de la Paz-Muro de Cervantes-Muro del Carmen-Vara de Rey-Gran Vía-Murrieta-Avenida de Burgos-LO-20 sentido Fuenmayor (en los tramos con doble calzada separada por mediana y en rotondas irán por su sentido de la marcha).

Sin embargo, las afecciones al tráfico y transporte urbano comenzarán a las 8.00 horas debido a las labores de montaje de este evento.

Calles afectadas

Dado que la prueba comienza a las 13:15 horas, se cortará al tráfico el itinerario e inmediaciones sobre las 12:50 horas. Eso sí, la zona de salida (Riojaforum e inmediaciones) tendrá afecciones al tráfico desde las 8:00 horas por las mencionadas labores de montaje.

El tráfico se irá normalizando según discurra el evento, con la previsión de que esté normalizado a las 13.40 horas, excepto la zona de salida, que se prevé que pueda contar con circulación normalizada a las 16:30 horas.

En las calles del recorrido no se podrá entrar o salir de los vados ni de los estacionamientos en superficie entre las 12:40 y las 13:30 aproximadamente.

Asimismo, no está recomendado el uso de vehículo en las inmediaciones del recorrido desde las 12.45 a las 13:45 horas.

En lo que respecta a los accesos a la ciudad, se establecen las siguientes indicaciones:

-Casco Antiguo, zona de General Urrutia y zona al norte de Murrieta: a través del Puente de Piedra y Cuarto Puente.

-Zona al este y sur del itinerario: salidas por LO-20 y A-13.

La salida de la ciudad por la LO-20 en sentido Burgos/Vitoria estará cerrada (existe una alternativa posible a través de la AP-68).

Desvíos de autobuses urbanos

Además, se producirán modificaciones en los itinerarios de varias líneas de transporte urbano, conforme al siguiente detalle:

En horario estimado 08:00-12:50

Línea 1

Hospital San Pedro – Lardero: c/ Madre de Dios – av. Doce Ligero de Artillería.

Lardero – Hospital San Pedro: av. Doce Ligero – c/ Madre de Dios.

En horario estimado 12:50-13:40

Línea 1

Hospital San Pedro – Lardero: c/ Madre de Dios – av. Doce Ligero de Artillería.

Lardero – Hospital San Pedro: av. Doce Ligero – c/ Madre de Dios.

Línea 2

Varea – Yagüe y Yagüe- Varea: Fuera de servicio.

Línea 3

Villamediana – El Campillo: c/ Estambrera - c/ Gustavo Adolfo Bécquer – c/ Miguel Delibes – c/ Duques de Nájera – c/ Carmen Medrano.

El Campillo – Villamediana: c/ Carmen Medrano – c/ Duques de Nájera – c/ Miguel Delibes – c/ Gustavo Adolfo Bécquer – c/ Estambrera.

Línea 4

Pradoviejo – Palacio de Congresos: c/ Chile – c/ Duques de Nájera – c/ Miguel Delibes – av. Colón – av. Solidaridad.

Palacio de Congresos – Pradoviejo: av. Lobete – av. Colón – c/ Miguel Delibes – c/ Duques de Nájera – c/ Chile.

Línea 5

Valdegastea - Madre de Dios: c/ Portillejo – av. Club Deportivo – c/ Chile – c/ Duques de Nájera – c/ Miguel Delibes - av. Colón – av. de la Paz.

Madre de Dios – Valdegastea: c/ Madre de Dios - cambio de sentido en glorieta intersección con San Millán – c/ Madre de Dios – c/ Luis de Ulloa – c/ Obispo Fidel García – av. Lobete – av. Colón – c/ Miguel Delibes.

Línea 6

Centro – El Cortijo: av. Solidaridad – av. Colón – c/ Miguel Delibes – c/ Duques de Nájera – c/ Carmen Medrano – c/ General Urrutia.

El Cortijo - Centro: c/ General Urrutia – c/ Carmen Medrano – c/ Duques de Nájera – c/ Miguel Delibes – av. Colón – av. Solidaridad.

Línea 7

EL Arco - Polígono Cantabria: av. de la Paz – c/ Obispo Fidel García – av. Lobete – av. Colón – c/ Miguel Delibes – c/ Duques de Nájera – c/ Chile - av. Club Deportivo - c/ Portillejo – c/ Alfonso VI – av. Manuel de Falla.

Polígono Cantabria - El Arco: av. Manuel de Falla – c/ Alfonso VI – c/ Portillejo – cambio de sentido – c/ Portillejo – av. Club Deportivo – c/ Chile – c/ Duques de Nájera – c/ Miguel Delibes – av. Colón – av. de la Paz.

Línea 9

Pradoviejo – Las Norias: av. República Argentina – c/ Duques de Nájera – c/ Miguel Delibes – av. Colón – av. Doce Ligero de Artillería – c/ Madre de Dios – c/ San Francisco – puente de Piedra.

Las Norias – Pradoviejo: puente de Piedra – c/ San Francisco – c/ Madre de Dios – av. Doce Ligero de Artillería - av. Colón – c/ Miguel Delibes- c/ Duques de Najera – av. República Argentina.

Línea 10

Hospital San Pedro – El Arco: c/ Piqueras – c/ Miguel Delibes – c/ Duques de Nájera – c/ Chile – av. Club Deportivo – c/ Portillejo – c/ Alfonso VI – av. Manuel de Falla.

El Arco – Hospital San Pedro: av. Manuel de Falla – cambio de sentido en glorieta intersección con Joaquón Turina – av. Manuel de Falla – c/ Alfonso VI – c/ Portillejo – cambio de sentido – c/ Portillejo – av. Club Deportivo – c/ Chile – c/ Duques de Nájera – c/ Miguel Delibes – av. Colón – av. de la Paz.

En horario estimado 13:40-16:30

Línea 1

Hospital San Pedro – Lardero: c/ Madre de Dios – av. Doce Ligero de Artillería.

Lardero – Hospital San Pedro: av. Doce Ligero – c/ Madre de Dios.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea. Dichos autobuses recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.