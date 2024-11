La magia de la Lotería de Navidad de la mano de un actor riojano

El 22 de diciembre ya es una fecha fija en el calendario. Un sorteo de lotería al que precede el anuncio que cada año escoge un motivo muy acorde con las fechas navideñas. Y es que el Sorteo de Navidad es ya una tradición que tiene ya más de 200 años y muestra cada año por qué compartirlo es extraordinario. Este año, el anuncio descubre la conmovedora historia de Julián, una persona que no tiene con quién compartir un décimo de Lotería y de cómo todos se unen para compartir un décimo de Navidad con él, desatando así un gran momento de solidaridad. El riojano, Amadeo Marín, da vida da Julián, el protagonista de este anuncio y de la historia de este año.

No es la primera vez que este actor riojano salta a la gran pantalla. Y es que el riojano fue uno de los actores secundarios de la película 'Un amor' de Isabel Coixet que se rodó en La Rioja. Interiorista de profesión, recuerda que se presentó al casting por la experiencia porque participa en un grupo de teatro. “Y el día 5 de enero me dicen que Isabel Coixet me quiere conocer, el mejor regalo de Reyes que me podían hacer”. El riojano, pensaba que era una broma, pero nada más lejos de la realidad. Isabel Coixet se reunió con él y le confirmó que estaba en el equipo. Después dos días de rodaje intenso del que “no tengo palabras, recibí un trato exquisito y compartir trabajo esos actores... no me extraña que ganen tantos premios, son una bomba”.

Este actor reconocía estar en una nube y la emoción todavía es mayor después de verse ayer en la pantalla del cine: “pensaba que igual me cortaban, salía de espaldas o enfocaban al perro”, dice entre risas. Pero no, ahí estaba y aunque es consciente que una oportunidad como esta es dificil que vuelva a ocurrir en La Rioja: “si se repite, ahí estaremos”.